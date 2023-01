Vols depuis la France : Air Algérie lance des promotions pour janvier

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens désireux de programmer à l’avance leurs voyages pour la prochaine saison estivale. Dans ce sillage, la compagnie aérienne française ASL Airlines a décidé de lancer les ventes pour son programme d’été 2023 et offrir à ces passagers la possibilité de réserver à l’avance leurs billets.

De leur côté, les membres de la diaspora, mais aussi les voyageurs algériens, anticipent déjà leurs voyages et se précipitent sur les plateformes de réservation. Et ce, dans le but de bénéficier des meilleurs tarifs lancé par ces compagnies aériennes.

Pour faire profiter ses clients de quelques bons plans, Air Algérie a décidé de mettre à disposition de ces clients de nouvelles promotions au départ de la France.

Vols au départ de la France : Air Algérie lance des promotions pour janvier 2023

Par ailleurs, en ce mardi 10 janvier, Air Algérie vient d’annoncer une autre bonne nouvelle pour les voyageurs algériens au départ de la France. En effet, par le biais d’un nouveau communiqué, Air Algérie vient d’annoncer de nouvelles promotions pour vols au départ de la France vers les aéroports algériens.

Air Algérie précise que ces promotions sont valables pour toutes les réservations, d’allers simples, effectuées avant le 31 janvier 2023, qui concernent les voyages programmés jusqu’au 25 mars 2023. Ainsi, Air Algérie propose de réserver ses billets selon les tarifs suivants :

au départ de Lyon vers Bejaia Et Biskra , à partir de 117 euros l’aller simple ;

Mulhouse – Constantine, au prix de 137 euros ;

Depuis Paris vers Alger, Batna et Chlef au prix de 137 euros ;

Bordeaux – Oran, 107 euros pour un aller simple ;

Nice – Alger, 117 euros l’aller simple ;

Marseille – Annaba, à partir de 117 euros ;

Toulouse – Alger, au prix de 107 euros ;

Paris – Djanet, au prix de 48500 dinars algériens pour un aller-retour.

يسر الخطوط الجوية الجزائرية الاعلان عن اطلاق أسعار ترويجية كما يلي:

-على تذاكر الذهاب فقط، من فرنسا نحو الجزائر.

-على تذاكر جانت-باريس-جانت.

للتذاكر المقتناة قبل 31 جانفي 2023 و للرحلات المبرمجة الى غاية 25 مارس 2023. *هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.

Vols internationaux : Air Algérie lance les ventes pour son programme d’été 2023

Dans un autre dossier, le lundi 9 janvier, la compagnie aérienne nationale a décidé de mettre en vente son programme des vols prévus pour l’été 2023. Pour rappel, avec la levée des restrictions de voyages vers l’Algérie, la prochaine saison estivale 2023, devrait être meilleure que les trois dernières années.

Bien que ce transporteur aérien n’ait pas encore fait d’annonce concernant la mise en vente de ce programme estival, sur ces différentes plateformes, il est désormais possible de réserver et de programmer son voyage, avec Air Algérie, pour l’été 2023.

Sont concernées par cette mise en vente du programme estival, les vols vers la France. Notamment à destination de Paris, Lyon, Marseille et Mulhouse. Mais aussi, vers Francfort, Milan, Rome, Londres, Genève… En bref, de quoi satisfaire les ressortissants algériens qui prévoient de programmer dès maintenant leurs vacances d’été 2023.

