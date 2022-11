Vols depuis Bâle-Mulhouse : bons plans chez ASL Airlines vers Alger

Alors que les compagnies aériennes se préparent pour augmenter les prix de leurs billets d’avions, les voyageurs se précipitent pour profiter des promotions et réserver leurs voyages à moindre coût. En, en ce mois de novembre 2022, de nombreuses compagnies aériennes ont dévoilé de nouvelles offres tarifaires permettant de voyager à des prix avantageux vers le territoire national.

Au nombre de ces dernières, la compagnie aérienne national qui a précédemment fait part d’une offre exceptionnelle vers son réseau international. En effet, le créneau France – Algérie bénéficie également de certaine de ces promotions.

Par ailleurs, d’autres compagnies aériennes ont également lancé leurs propres promotions. À l’exemple, Transavia, Volotea, mais aussi ASL Airlines. Pour rappel, cette dernière propose de voyager sur plusieurs de ses lignes à partir de 69 euros seulement.

Vols Alger – Bâle – Mulhouse : quels sont les prix d’ASL Airlines ?

Les tarifs promos d’ASL Airlines sont valables pour toutes les réservations allant jusqu’au 24 novembre prochain et pour tous les voyages programmés jusqu’au 14 décembre 2022. En plus des lignes au départ de Lille vers Alger et Oran, la route reliant entre l’aéroport de Houari Boumediene vers celui de Mulhouse bénéficie également de cette offre d’ASL Airlines.

En effet, pour les jours prochains, et jusqu’au 14 décembre 2022, il est possible de réserver son billet à seulement 69.56 euros pour un billet en aller simple. Par ailleurs, en dehors de cette offre promotionnelle, il est aussi possible de trouver des bons plans chez cette compagnie aérienne.

À titre d’exemple, si vous réservez votre voyage entre Bâle-Mulhouse et la capitale Alger, pour le 27 novembre 2022, vous n’aurez qu’à dépenser la somme de 79.56 euros pour acheter votre billet. Ce tarif inclut un bagage en cabine de 10 Kg. D’autres dates sont également disponibles à ce même prix, dont celles du 4 et du 11 décembre 2022.

Par ailleurs, ASL Airlines propose également de réserver à bord de ces avions qui relient l’aéroport d’Alger à celui de Bâle-Mulhouse dans le cadre des tarifs « Standards ». Qui offrent, en plus de transporter un bagage en cabine de 10 Kg, la possibilité de voyager avec un bagage de 23 Kg en soute. Ainsi, dans le cadre de cette offre, ASL Airlines affiche des billets au prix de 109.56 euros pour un aller simple.