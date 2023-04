Vols depuis Alger : Paris et Lille à partir de 36 euros chez ASL Airlines

La compagnie ASL Airlines vient de dévoiler une nouvelle offre promotionnelle pour l’été 2023. En effet, la compagnie aérienne profite de ses mois qui nous séparent de la saison estivale pour proposer ses bons plans les plus intéressants pour les vacances d’été.

Dans ce sillage, le transporteur aérien, habitué à surprendre ses voyageurs, a décidé de lancer de novelle promotions pour l’été 2023. Notamment, sur plusieurs lignes aériennes vers le territoire national. Parmi ces dernières, celle reliant entre Alger et la capitale parisienne.

ASL Airlines lance des promotions pour juin 2023

En effet, sur le réseau Algérie – France, la concurrence bat son plein. En plus d’Air Algérie, plusieurs compagnies aériennes tentent de séduire les voyageurs algériens par leurs offres. Chez ASL Airlines, des billets de voyage sont commercialisés à partir de 36 euros.

Ces billets concernent les vols au départ de l’aéroport d’Alger et à destination de celui de Paris CDG programmés pour l’été 2023. Pour profiter de ces tarifs, ASL Airlines invite ses voyageurs à réserver leurs vols vers ces destinations en date du 14 juin 2023. Par ailleurs, d’autres billets sont également disponibles au prix de 50 et 64 euros tout au long du mois de juin.

Qu’en est-il de la ligne Alger – Lille ?

Une autre ligne aérienne qui profite des promotions d’ASL Airlines, est la route au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger vers celui de Lille en France. En effet, des billets à des prix intéressants sont proposés sur le site de réservation de la compagnie.

Sur cette ligne, ASL Airlines propose à ses voyageurs de voyager à partir de 76.56 euros le prix du billet en aller simple. Ce tarif est réservé pour les vols programmés pour le mois de juin. La compagnie aérienne affiche également des billets en aller simple au prix de 76 euros et 90 euros durant ce même mois. En plus de ces tarifs, ASL Airlines offre aussi la possibilité de payer son billet en 3X et en 4x.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols France – Algérie : ASL Airlines lance un nouveau service

>> Vols France – Algérie : Tassili Airlines reprend ses liaisons au départ de Strasbourg