Vols depuis Alger : Lyon et Lille à partir de 56€ chez ASL Airlines

Durant la période de fin d’année, de nombreux voyageurs algériens ont pu profiter des promotions lancées par les compagnies aériennes en cette occasion. En effet, plusieurs transporteurs aériens ont profité de cette période pour lancer leurs meilleures offres.

Mais, qu’en est-il de ce mois de janvier ?. Plusieurs autres voyageurs n’ont pas réussi à trouver des billets à moindre coût pour voyager en fin d’année. Ces personnes ont dû reporter leurs voyages pour le mois de janvier, connu pour être la période la moins chère de l’année.

Parmi les compagnies aériennes qui proposent des tarifs intéressants depuis et vers le territoire national en ce mois de janvier, ASL Airlines. Pour rappel, cette dernière, compte dans son programme d’hiver 30 vols par semaine. Notamment, au départ de Paris, Lyon, Mulhouse et Lille à destination d’Alger, Béjaia, Oran et Annaba.

Vols Alger – Lille : quels sont les prix d’ASL Airlines pour janvier 2023 ?

Parmi les lignes desservies par ASL Airlines, on compte celle au départ de l’aéroport de Houari Boumediene vers celui de Lille en France. Sur cette ligne, les prix de la compagnie française restent très élevés en ce début d’année. En effet, des billets en aller simple sont disponibles au prix de 396 euros, en date du 8 janvier prochain.

Cependant, à partir du 15 janvier 2023, les prix de cette compagnie aérienne commenceront à baisser pour atteindre les 76.28 euros en date du 22 janvier prochain. Mais aussi, 66 euros pour un vol programmé en date du 29 janvier 2023.

Qu’en est-il de la ligne Alger – Lyon ?

Une autre ligne desservie par ASL Airlines à destination du territoire national, Alger – Lyon. Sur son programme, le transporteur aérien français compte six vols par semaine pour ces destinations. Notamment, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

Sur cette ligne, les prix d’ASL Airlines sont similaires à ceux de la précédente ligne aérienne. En effet, des allers simples sont disponibles au prix de 66.29 euros, mais aussi au prix de 56.29 euros. C’est le cas des vols programmés en date du 19, 21 et 23 janvier 2023.

Par ailleurs, ASL Airlines met également en vente d’autres allers simples, au prix de 96 euros. Ce tarif s’inscrit dans le cadre de l’offre standard de la compagnie. Qui inclut un bagage en cabine de 10 Kg et un autre en soute de 23 Kg.