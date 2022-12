Vols depuis Alger : les meilleures offres d’Air France pour décembre

Qui dit fin d’année, dit fêtes et repas de famille pour certains et voyages pour d’autres. En effet, un bon nombre de voyageurs choisissent cette période pour profiter des atmosphères festives de chaque pays qu’ils visitent. C’est le cas de plusieurs Algériens qui préfèrent de passer quelques jours en France en cette période.

Cependant, au moment de la réservation, ces derniers se retrouvent confrontés à la cherté des billets commercialisés par les compagnies aériennes. En effet, les tarifs des vols au départ de l’Algérie à direction de la France, touche la barre des 300 euros chez certains transporteurs aériens.

En revanche, malgré la difficulté de la tâche, il reste toujours possible de dénicher quelques bons plans sur le créneau France – Algérie. Notamment, au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Vols chez Air France : les meilleurs bons plans au départ d’Alger pour décembre 2022

L’aéroport Houari Boumedienne est l’un des aéroports les plus fréquentés de l’Algérie. Au départ de ce dernier, de nombreuses compagnies aériennes assurent des dessertes vers la France. Parmi ces dernières, Air France. Si vous souhaitez réserver, pour ce mois de décembre 2022, en aller-retour, il est possible de trouver quelques-uns à des prix intéressants chez cette compagnie aérienne.

À l’exemple de ces derniers, sur la ligne Alger – Nantes, un aller en date du 20 décembre 2022 et un retour en date du 20 janvier 2023 est disponibles pour la réservation, chez Air France, au prix de 210 euros. Un prix qui reste intéressant face à la cherté des billets en cette période.

Par ailleurs, au départ d’Alger à destination de Marseille, Air France propose de réserver à seulement 146 euros, un aller en date du 24 décembre 2022 et un retour en date du 31 décembre prochain. La compagnie française propose également un aller-retour entre Alger et Paris à seulement 143 euros. Ce voyage est valable pour une réservation en date du 15 décembre et du 29 décembre 2022.