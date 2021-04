Vols de rapatriement : Le programme d’Air France pour avril

La compagnie aérienne Air France annonce continuer d’opérer ses vols de rapatriement depuis l’Algérie durant le mois d’Avril.

En effet, la compagnie française a programmé plusieurs vols ayant pour départ les deux villes d’Alger et Oran, en direction de l’aéroport Charles de Gaulle, situé à Paris. Sur son site officiel, Paris Aéroport a dévoilé le programme entier prévu par Air France durant le mois d’Avril 2021.

De ce fait, pour le trajet Alger – Paris CDG, Air France a programmé un vol quotidien durant tout le mois d’avril. Il s’agit du vol « AF1385 » dont le départ est programmé à 16 h 30 de l’aéroport international d’Alger et l’arrivée à Paris à 20 h 05. La compagnie va également programmer un autre vol, qui est le « AF 1387 » durant les jour suivants : 2 , 4 , 6 , 8 , 9 , 11, 15 , 18 , 22 , 25 et 29 de ce mois d’avril. Le départ pour ces vols est prévu à 11 h 05 et l’arrivée à 14 h 40.

Les vols depuis Oran à destination de Paris

La même source a indiqué qu’Air France avait prévu une série de vols de rapatriement ayant pour lieu de départ la ville d’Oran, toujours en direction de l’aéroport CDG de Paris. Ainsi, le vol « AF 1389 » est prévu pour les dates suivantes : le 2, 4,6, 9, 11, 13, 16, 20, 23, 27 et 30 avril. Le départ se fera d’Oran à 13 h 05, et l’arrivée à 16 h 45.

Les passagers concernés par ces vols sont les ressortissants et résidents français en Algérie, les Algériens porteurs d’un visa « D » pour études, ainsi que les détenteurs de visas « C » ayant comme motif le regroupement familial ou l’installation en France.