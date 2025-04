Vols de moutons à Alger : la Gendarmerie démantèle un réseau criminel

À quelques semaines de l’Aïd El-Adha, période cruciale pour les éleveurs et les consommateurs, les services de la Gendarmerie nationale viennent de porter un coup dur à la criminalité rurale dans la région d’Alger. La brigade territoriale de Birtouta a en effet réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le vol de bétail. Cette opération a conduit à l’arrestation de trois individus et à la récupération de 117 têtes de moutons, volées auprès de plusieurs éleveurs de la région.

L’affaire a débuté par une série de plaintes déposées par des éleveurs de Birtouta, mais également de communes avoisinantes. Ces derniers ont alerté les autorités sur des vols répétés de bétail, survenus en pleine nuit, dans des exploitations parfois isolées. Les pertes subies menaçaient directement leur activité économique, déjà fragilisée par la conjoncture actuelle.

Face à la gravité de la situation et à la recrudescence de ce type de délit, les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale ont intensifié leur présence sur le terrain. Grâce à un traitement approfondi des informations récoltées et à l’appui de la brigade de sécurité et d’investigation de Chaïbia, une opération d’envergure a été lancée.

Une arrestation rapide et des moutons restitués

Le plan mis en œuvre par les enquêteurs a permis, en un temps record, de localiser les suspects, de les interpeller et de retrouver l’ensemble du troupeau volé. Les autorités ont ainsi saisi 117 moutons, dans un état de santé jugé satisfaisant. Les autorités ont transféré les animaux vers l’établissement public “Latraco”, affilié à l’Algérienne des Viandes Rouges (Alviar), où ils les garderont jusqu’à leur restitution aux propriétaires légitimes.

Les forces de l’ordre ont identifié les trois mis en cause comme les principaux auteurs de ces vols, et ils seront prochainement présentés devant la justice. Les enquêteurs poursuivent les investigations afin de déterminer l’étendue de leur activité, notamment l’éventuelle implication d’autres complices ou de receleurs.

Cette opération intervient dans un contexte particulier. À l’approche de l’Aïd El-Adha, la demande en bétail augmente considérablement, ce qui attise la convoitise de réseaux criminels bien organisés. Les autorités redoutent que les agriculteurs et éleveurs soient ciblés par des bandes visant à alimenter un marché parallèle, aux dépens de la sécurité économique du secteur.

Les services de sécurité entendent ainsi envoyer un message clair : toute atteinte aux biens des éleveurs sera traitée avec fermeté et diligence. Cette affaire démontre également l’efficacité de la coordination entre les différentes brigades de gendarmerie dans la prévention et la répression de la criminalité en zone rurale.