Vols de et vers l’Allemagne : Air Algérie reprend la vente de billets

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie a annoncé ce samedi 5 juin 2021 l’ouverture d’une ligne aérienne entre l’Algérie et l’Allemagne.

En effet, Air Algérie a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook l’ouverture de la vente des billets sur la ligne « Alger-Francfort-Alger ».

Selon ce que la même source, la reprise de vente des billets pour la ligne Algérie Francfort, en Allemagne, sera programmée chaque mercredi. « Air Algérie informe de l’ouverture de la vente de billets sur la ligne Alger – Francfort – Alger, est prévue tous les mercredis », lit-on dans le communiqué.

Air Algérie a affirmé que l’ensemble de ses employés font au mieux et « demeurent mobilisés et pleinement engagés » à servir efficacement ses clients. La compagnie de transport aérien a indiqué que ses vols vers la France, la Turquie et la Tunisie connaissent une saturation temporaire.

Six pays sont concernés par la reprise des vols

Rappelons que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, très active ces derniers jours sur les réseaux sociaux, après plusieurs mois d’hibernation, a annoncé le mardi 1er juin dernier, que ses appareils vont assurer les liaisons avec deux nouveaux pays européens.

Par ailleurs, dans son annonce publiée sur les réseaux sociaux, Air Algérie a fait part d’une « évolution de programme les vols ». La compagnie aérienne nationale a dévoilé à ses clients qu’elle va assurer « les vols au départ et vers l’Algérie à destination de Rome et de Francfort ».

La réouverture partielle des frontières qui a pris plus tôt dans la semaine concerne actuellement six pays. Il s’agit de la France, de la Tunisie, de l’Espagne et de la Turquie, de l’Allemagne et prochainement l’Italie.

Cette reprise des vols est intervenue, suite à la décision prise par le Conseil des ministres et le Comité scientifique, d’ouvrir partiellement les frontières aériennes et maritimes.