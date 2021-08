Vols de et vers l’Algérie : changement de programme en aout ?

Les frontières Algériennes, après plus d’une année de fermeture, ont connu une ouverture partielle à partir du 1er juin dernier. Cependant, le nombre de vols demeure insuffisant, juge la diaspora Algérienne à l’étranger, ce qui a donné naissance à une véritable pression sur le gouvernement. Outre les appels à l’augmentation du nombre des vols, d’autres invitent aussi à une ouverture totale des frontières.

Bien entendu, pour les voyageurs qui entrent en Algérie, ce qui marque le plus c’est la levée du confinement sanitaire obligatoire dans les établissements hôteliers. Une nouvelle qui a fait souffler plusieurs ressortissants Algériens qui considéraient cette mesure comme hautement dissuasive. Mais en plus de ce changement majeur, le plan des vols a légèrement été bousculés depuis quelques jours.

Aout : ajout de nouveaux vols internationaux

Le premier changement est le vol qui a relié la Russie à l’Algérie, opéré par la compagnie nationale vendredi dernier, et ce, sans toutefois qu’une annonce officielle ne soit faite par les autorités. Ce vol a relié les deux capitales, Moscou et Alger, il s’agit du premier vol depuis la fermeture des frontières en mars 2020.

Il y a aussi le vol Barcelone Alger, opéré par la compagnie Vueling, qui a été opéré jeudi dernier, affirme plusieurs sources médiatiques. La compagnie low-cost espagnole, confirme donc le principe de réciprocité, alors que jusque là, Air Algérie seule assurait la liaison entre l’Espagne et l’Algérie, et ce, depuis le 1er juin dernier. Il faut aussi noter que Vueling est toujours autorisée à opérer des vols depuis Marseille à destination de l’Algérie.

Concernant les liaisons aériennes entre la France et l’Algérie, aucun changement n’est à signaler. La compagnie aérienne nationale Air Algérie va toujours assurer deux vols par semaines entre paris et Alger, le jeudi et le mardi. Air France, Transavia, ASL Airlines, ainsi que Vueling sont également de la partie.

Les vols d’Air Algérie sont donc prévus pour le 10, 12, 17, 19, 24, 26, et 31 août, tandis que ceux d’Air France (CDG – Alger ) vont s’opérer le 11 et 25 août, et ceux de ASL Airlins ( CDG – Alger ) 14 et 20 août. Les vols de Transavia, qui relient quant à eux Oran et Orly, sont prévus pour le 12, 19, 21, 26 et 28 août.

Marseille sera reliée à Oran via un vol chaque samedi, assuré par Air Algérie. Deux autres vols vont relier Alger et Marseille, le 14 et le 28 août, qui seront opérés par Vueling.