Vols d’Air Algérie, extension du Métro à Alger … : Beldjoud s’exprime

Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné de nouvelles directives concernant le transporteur aérien national, la compagnie Air Algérie. Hier, le premier responsable du secteur des Transports dans notre pays, le ministre Kamel Beldjoud, a apporté des précisions à ce sujet.

Intervenant ce jeudi, 1er décembre 2022, lors d’une plénière du Conseil de la nation, le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a évoqué les nouvelles instructions du Président Abdelmadjid Tebboune, affirmant que la compagnie nationale « œuvrait actuellement à revenir à la moyenne de vols assurés avant la pandémie de la Covid-19 ».

En effet, le ministre Beldjoud a indiqué qu’en application des directives du Président de la République, « son secteur s’active afin de reprendre la moyenne des vols assurés par le transporteur aérien national, Air Algérie, avant la pandémie Covid-19 ». Et ce, « en intensifiant les vols de la Omra ainsi que les vols à caractère touristique reliant Paris à Djanet ».

En outre, le ministre des Transports s’est aussi exprimé au sujet du renouvèlement de la flotte aérienne nationale et la dynamisation de la navigation à travers les aéroports du pays, rappelant le fait que « le Président Tebboune avait instruit la préparation du parachèvement de l’opération d’acquisition des avions, et ce, dans les plus brefs délais ».

Extension du Métro à Alger : quel est le taux d’avancement des travaux ?

Sur un autre volet, le ministre Kamel Beldjoud a évoqué les travaux d’extension de la ligne du métro dans la capitale. À cet effet, le ministre des Transports indiqué que « la longueur du réseau du métro prévu à Alger s’étend sur 60.96 km avec 58 stations programmées ».

D’ailleurs, le premier responsable du secteur des Transports dans notre pays a fait savoir qu’ « une ligne de 19.5 km du réseau du métro est en service et comprend 19 stations », alors qu’ « une ligne de 9.5 km du réseau est en cours de réalisation entre la station d’El Harrach jusqu’à l’aéroport d’Alger, assurant la desserte de 9 stations ». Concernant l’avancement des travaux au niveau de cette ligne, le ministre a révélé que « le taux de réalisation des travaux s’élève à environ 74 % ».

S’agissant du taux de réalisation des travaux de la ligne reliant Ain Naadja et Beraki, le ministre Kamel Beldjoud a fait savoir qu’il a atteint « les 72 % », notant que « la première partie s’étend sur 4.4 km et inclue 4 stations, tandis que la deuxième partie s’étend sur 1.76 km et n’a pas encore été enregistrée ».