Vols Canada – Algérie : vers l’augmentation des prix des billets d’avion en mars 2024

Les voyageurs depuis et vers l’aéroport de Montréal Trudeau verront une hausse des prix des billets de voyage, au printemps prochain. Notamment en raison d’une augmentation des frais d’améliorations aéroportuaires au niveau de l’aéroport canadien.

Au départ de l’aéroport de Montréal, Air Algérie et Air Canada partagent la desserte de la route Montréal – Alger. À raison de plusieurs dessertes par semaine.

Hausse des prix des billets d’avion depuis l’aéroport de Montréal

Les frais d’améliorations aéroportuaires passeront de 35 dollars à 40 dollars par billet au départ de cet aéroport canadien. Et ce, à partir du 1ᵉʳ mars 2024. Ses frais sont inclus dans le prix du billet de voyage au départ et vers le Canada.

L’aéroport de Montréal affirme que les revenus découlant de cette hausse des frais permettront de financer la mise à niveau des infrastructures et des installations, dans un contexte où les passagers sont de plus en plus à transiter via cette enceinte aéroportuaire.

Par ailleurs, la dernière augmentation de ce genre, remonte à 2021. Notamment, lorsque l’ADM a augmenté ces frais d’amélioration de 30 à 35 dollars à l’aéroport de Montréal. Par ailleurs, ce dernier n’est pas le seul à connaitre ces augmentations, puisque l’aéroport de Pearson à Toronto a, lui aussi, enregistré cette hausse.

Quels sont les prix d’Air Algérie à destination de Montréal ?

Air Algérie dessert l’aéroport de Montréal à raison de sept vols par semaine, elle prévoit de passer à 10 vols hebdomadaires en été 2024. Pour permettre de voyager aisément entre ces destinations, elle propose le plus souvent des promotions sur ses prix des billets de voyage. Mais, quels sont les prix d’Air Algérie pour ce mois de janvier.

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne nationale affiche ses vols, en aller simple, à partir de 1071.86 dollars canadiens, tout au long de ce mois de janvier 2024.

