Vols Canada – Algérie : retour imminent d’Air Canada

Hier, le ministère des Transports a annoncé une très bonne nouvelle pour les voyageurs et pour la diaspora algérienne au pays de la feuille d’érable. En effet, il s’agit d’une augmentation du nombre des vols, dans un contexte de reprise timide du à la situation sanitaire liée au Covid-19.

« En application de la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer le programme actuel des vols de la compagnie Air Algérie vers différentes destinations internationales, le ministère des Transports annonce que le nombre des vols réguliers commerciaux à destination du Canada (Montréal) passera de trois (03) vols hebdomadaires à cinq (05) vols hebdomadaires, à partir de lundi 28 février 2022 » lit-on dans le communiqué du département de Aissa Bekkai.

Dans un cadre de réciprocité, le même nombre de vols sera autorisé aux compagnies aériennes canadiennes, ce qui rime avec un retour imminent d’Air Canada.

Bientôt des vols avec Air Canada

Air Canada est la plus grande compagnie aérienne nationale du Canada et la 15ᵉ plus grande compagnie aérienne au monde. La compagnie pourra opérer 5 vols hebdomadaires, ce qui devrait faire garantir une grande disponibilité des billets pour les Algériens installés au Canada.

Par ailleurs, la reprise de cette compagnie pourra faire baisser les prix puisque Air Algérie ne sera pas la seule à opérer des vols sur cette ligne. Compte tenu de la réticence constatée de la part des Algériens de voyager avec Air Algérie à cause des prix exorbitants.