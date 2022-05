Vols Canada – Algérie : programme et prix juin 2022

Profiter des vacances avec ses proches est la meilleure façon de passer son été pour la diaspora algérienne installée au Canada, surtout après une longue séparation due à la pandémie qui a touché le monde. Voilà une opportunité qu’Air Canada a décidé de saisir pour lancer ses dessertes à destination d’Algérie.

Conformément à ce qui a été publié sur son site officiel, la compagnie aérienne canadienne a révélé le programme de ses vols à compter du 8 juin 2022. Air Canada a planifié de nombreux vols reliant Montréal à Alger.

Ainsi, les vols au départ de Montréal sont planifiés pour les 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27 et 29 juin 2022. Quant aux vols retour en provenance d’Alger, ils sont fixés aux 10, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 et 30 juin de l’année en cours. Par ailleurs, la compagnie a également prévu sur son site internet la commercialisation de billets destinés au premier vol en provenance de Montréal.

Concernant les tarifs mis en en place par ce transporteur aérien, ceux-ci sont plus ou moins élevés en comparaison à ce que la diaspora algérienne a pu constaté pour d’autres destinations. En effet, un aller retour reliant Montréal à Alger prévu pour le 8 Juin 2022 est proposé au prix de 1219 dollars pour le premier vol au départ de Montréal en classe économique, ce qui représente le prix le moins cher.

En revanche, si vous décidez de voyager le 12 juin 2022, il faut s’attendre à un prix de 1444 dollars en « Économique privilège” et 1551 dollars en classe économique. Par ailleurs, en ce qui concerne les allers simples au départ d’Alger et à destination de Montréal, le meilleur prix est de 736 dollars et est réservé pour le lundi 20 juin 2022.

Dans le cadre de la reprise de ses liaisons avec l’Algérie, Air Canada a prévu un avion gros porteur Airbus A330-300 pouvant accueillir 297 voyageurs comme suit :

32 sièges pour la classe signature Air Canada;

24 sièges pour l’Économie Privilège;

241 places pour la classe Économique.

Les prix pour juin 2022 chez Air Algérie

À l’approche de la saison estivale, c’est tout le monde qui souhaite quitter son pays de résidence pour profiter des vacances aux côtés de leurs proches, c’est notamment le cas de la diaspora algérienne établie au Canada. Pour dénicher les meilleurs tarifs pour ces destinations jugées extrêmement onéreuses, les algériens du Canada ne cessent de faire des comparaisons entre la compagnie aérienne canadienne et le transporteur national Air Algérie.

En effet, ce dernier a mis en vente sur son site internet des billets pour des vols reliant Montréal à l’aéroport international Houari Boumediene. Ainsi, si vous optez pour un aller simple pour voyager à destination de l’Algérie le 9 juin 2022, vous devrez payer un prix de 1115,92 dollars, un prix moins chers que ce qui est proposé chez Air Canada.

En revanche, si vous envisagez d’avancer votre vol à destination d’Alger et depuis Montréal au 7 juin 2022, vous allez bénéficier d’une réduction de ce prix, soit 932,24 dollars pour un aller simple.