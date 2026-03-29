Vols Canada – Algérie : Air Transat dessert désormais 6 villes algériennes depuis Montréal

Air Transat renforce ses liaisons entre le Canada et l’Algérie pour la saison estivale. Le transporteur québécois dessert désormais six villes algériennes au départ de Montréal, grâce à un système de correspondances optimisées via ses hubs européens.

La compagnie québécoise Air Transat étend sa présence en Algérie au départ de Montréal. Son offre inclut désormais six escales clés sur le territoire algérien : la capitale Alger, ainsi que les villes d’Oran, Constantine, Sétif, Béjaïa et Tlemcen.

Ce déploiement assure une couverture géographique étendue du territoire algérien. Il s’appuie sur le socle posé dès 2023, lorsque Air Transat avait initié des liaisons vers Alger, Annaba et Béjaïa en collaboration avec ASL Airlines France, via des escales à Paris et Lyon.

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Des escales en France et en Espagne

Pour la saison estivale 2026, l’offre de correspondances s’articule autour de plusieurs hubs européens. Les voyageurs vers Alger peuvent transiter par Marseille ou Bordeaux avec Volotea, ou via Barcelone avec Vueling. Pour les autres destinations algériennes (Béjaïa, Oran, Tlemcen et Constantine), le transit s’effectue majoritairement à Marseille-Provence avec Volotea, tandis que la liaison vers Sétif est assurée via l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Cette expansion du réseau d’Air Transat intervient alors que l’offre de vols directs entre le Canada et l’Algérie demeure restreinte. Actuellement, seules deux compagnies assurent des liaisons sans escale au départ de Montréal vers Alger : Air Algérie et Air Canada, qui prévoit de relancer ses vols directs dès le 1er juin 2026.

L’initiative d’Air Transat permet de désenclaver plusieurs régions algériennes jusqu’ici privées de liaisons directes depuis l’Amérique du Nord. Cette programmation avec escale est stratégiquement concentrée sur la saison estivale, répondant ainsi au pic de demande migratoire et touristique entre les deux continents.

Augmenter la flexibilité durant la saison estivale

Grâce à ce nouveau dispositif, Air Transat densifie son réseau algérien en multipliant les combinaisons de trajets. Le concept est simple : les voyageurs effectuent leur traversée transatlantique depuis Montréal vers un hub européen, avant d’emprunter une connexion régionale opérée par une compagnie partenaire jusqu’à leur destination finale en Algérie.

L’évolution du catalogue d’Air Transat élargit considérablement les options de voyage vers le Maghreb au départ du Québec. Grâce à un maillage efficace via plusieurs métropoles européennes, six plateformes aéroportuaires algériennes sont désormais accessibles, couvrant ainsi les principales régions du pays.

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