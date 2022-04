Vols Belgique – Algérie : une compagnie étrangère baisse ses prix

Au nombre des pays inscrits au nouveau programme, on compte la Belgique, où réside une communauté de ressortissants algériens non négligeable. Selon le communiqué du Ministère des Transports, rendu public fin mars 2022, la compagnie Air Algérie a reçu l’autorisation d’effectuer chaque semaine deux vols aller-retour avec ce pays. Ainsi, la compagnie nationale a relancé la semaine dernière ses dessertes en direction de la Belgique.

Une surprise pour les Algériens installés en Belgique et qui pourront désormais regagner leur pays en effectuant un vol direct sur la ligne Bruxelles-Alger sans pour autant passer par la France. Par ailleurs, la relance des dessertes entre l’Algérie et la Belgique se traduit par la reprise des activités de la compagnie aérienne Tui Fly Belgium qui assure des liaisons vers l’Algérie à partir de Charleroi.

En effet, cette compagnie low-cost expose sur son site officiel des offres tarifaires particulièrement intéressantes. Elle a notamment proposé à la vente des billets d’avion sur les lignes Charleroi-Alger et Charleroi-Oran, avec un rythme d’une rotation hebdomadaire en aller-retour vers ces deux aéroports algériens.

Ainsi, les voyageurs algériens peuvent passer des moments à côté de leurs proches à des prix accessibles. Pour un aller-retour le 12 mai 2022 au départ de Charleroi et à destination d’Alger, il faut débourser un total de 239.98 euros. Une somme qui est loin de ce qui a été déjà pratiqué.

De même, à destination de l’aéroport d’Oran, un voyage en aller le 18 mai 2022 et un retour le 22 Juin de la même année, coûte environ 159.98 euros. Il convient également de prévoir 22 euros de plus pour un bagage de 20 kilogrammes, et 27 euros pour celui de 25 kilogrammes.

Il est important de préciser que Tui Fly Belgium est autorisée à effectuer ses vols à destination du territoire national uniquement à partir du 11 mai 2022.

Pour rappel, la direction générale de l’aviation civile algérienne a transmis, mardi 29 mars 2022, un courrier destiné aux compagnies ci-après : British Airways, Turkish Airlines, Emirates, ITA, Egypt Air et TUI Fly Belgium. Selon ce document, lesdits transporteurs aériens sont sollicités pour présenter le programme complémentaire de leurs vols pour l’été prochain.

Le programme d’Air Algérie à destination de Bruxelles

En application de la décision adoptée par le gouvernement algérien visant à accroître les fréquences des vols internationaux, Air Algérie fait son retour à Bruxelles après un arrêt qui a duré plus de deux ans. En effet, la compagnie nationale algérienne assure une liaison vers Bruxelles à raison de deux vols par semaine et selon l’horaire suivant : Bruxelles – Alger : AH2063 à 15h00 : le mercredi et le vendredi.

Son premier vol a été assuré le mercredi 6 avril dernier. Ce fut le premier vol commercial direct entre l’Algérie et la Belgique depuis la clôture des frontières en mars 2020. Désormais, et grâce à un vol direct, la communauté algérienne en Belgique peut rejoindre l’Algérie, alors que jusqu’à présent, elle était contrainte de passer par la France.