Vols Belgique – Algérie : des réductions exceptionnelles chez TUI Fly

C’est la saison des promotions et des bonnes affaires. Après Air Algérie, c’est au tour de la compagnie aérienne belge TUI Fly d’annoncer le retour de la Ticket Sale qui permet de profiter d’importantes réductions sur l’ensemble du réseau de la Compagnie, dont ses vols vers l’Algérie.

TUI Fly assure la desserte de l’Algérie depuis la Belgique. Dans son programme, elle compte plusieurs vols à destination d’Oran et d’Alger.

Vols vers Oran et Alger : TUI Fly annonce des promotions pour octobre 2024

Le transporteur aérien annonce le lancement officiel et le retour de la Ticket Sale. En cette occasion, TUI Fly fait profiter ses passagers d’un code promo permettant de bénéficier de 10 % de réduction et de faire des économies sur les prix de ses billets de voyage.

Pour profiter de cette promotion, il convient de saisir le code promo TICKET924, à la troisième étape du processus de réservation, juste avant de renseigner ses coordonnées personnelles. L’offre est valable jusqu’au 21 octobre 2024 et s’applique aussi sur les vols de la compagnie à destination d’Alger et d’Oran.

10 % de réduction sur les billets de voyage : voici les conditions

Par ailleurs, TUI Fly indique que cette promotion s’applique sur les voyages en aller simple, taxes aéroportuaires comprises, programmés jusqu’au 31 mars 2024, depuis et vers l’aéroport et de Bruxelles, en provenance des villes d’Alger et d’Oran.

Valable jusqu’à épuisement de l’offre, cette promotion n’est pas cumulable avec les autres tarifs spéciaux de la compagnie aérienne. Elle s’applique sur les réservations effectuées via son site officiel.

Pour ceux qui se demandent à combien sont fixés les prix de TUI Fly en ce moment, la compagnie aérienne affiche ses billets de voyage au départ de Bruxelles vers l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger, à partir de 96 euros.

De plus, les vols, en aller simple, depuis Bruxelles vers Oran s’affichent en vente à partir de 80 euros. Dans le sens inverse, notamment au départ de l’Algérie vers la Belgique, le transporteur aérien propose ses vols au prix de 59 euros. Ce tarif permet le transport d’un bagage à main en cabine seulement. Pour transporter un bagage en soute, le voyageur doit payer des frais supplémentaires à partir de 20 euros.

