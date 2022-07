Vols Bejaïa – France : les meilleurs prix pour l’été 2022

Les vacances d’été représentent la période idéale pour voyager et sortir de la routine du quotidien. En effet, les passionnés des voyages tentent de faire des économies, pendant toute l’année. leur permettant d’organier leur projet de voyage en été.

Et parmi les villes les plus appréciées par la diaspora et les voyageurs algérien, Bejaïa. Cette ville côtière d’Algérie accueille chaque année un nombre important de touristes. Et pour répondre à votre demande, nous avons décidé aujourd’hui de vous faire part des prix des billets avec plusieurs compagnies aériennes.

A combien peut-on voyager entre Paris et Bejaïa ?

La majorité des voyageurs algériens organisent leur voyage, généralement, après l’annonce des résultats du BAC et de la fête de l’Aïd al Adha. Ce qui coïncide avec la mi juillet. En effet, pour cette période, ASL Airlines, une des compagnies aériennes desservant Bejaïa, a décidé de gâter sa clientèle. Et ce en mettant en place des offres très attrayantes.

Ainsi, elle propose de voyager entre Bejaïa et Paris au prix de 75.50 euros pour certaines dates de l’actuel mois de juillet. A savoir le 11 et 14 juillet 2022. En revanche, Pour le prochain mois d’aout 2022, ces prix connaitront une hausse pour dépasser les 170 euros l’aller simple.

De son côté, le transporteur aérien national Air Algérie, dessert également cette ligne. En effet, pour ce mois de juillet, elle met en vente ses billets à hauteur de 232 euros. Ce tarif sera maintenu tout le long de la saison estivale, avec Air Algérie.

Vols Bejaia – Lyon : les prix chez plusieurs compagnies aériennes

Pour voyager entre Lyon et Bejaïa, vous devez réserver votre siège avec Air France. Cette dernière desservira l’aéroport de Bejaia depuis celui de Lyon à raison de deux liaisons par semaine. En revanche, les vols de cette compagnie ne sont disponible qu’à compter du mois de Novembre prochain.

Et concernant les prix, cette compagnie aérienne française, affiche sur son site de réservation des tarifs à partir de 134 euros l’aller simple. Un prix confronté à quelque hausse tous le long de ce mois.

De même chez Transavia, celle ne compte desservir cette ligne qu’à partir du mois de novembre 2022. Et avec des prix dépassant les 148 euros pour un aller simple.

Qu’en est il de la ligne Bejaia – Lille ?

Il faut savoir que cette ligne tant convoitée par la diaspora algérienne est desservie par plusieurs compagnies aérienne. Cependant, dans leurs programmes des vols entre ses destinations, elles incluent des escales.

C’est le cas notamment d’Air France, qui met en vente une liaison entre Lille et Bejaïa comportant deux escales. Ainsi des allers retours sont disponibles au prix de 912 euros. Et ce pour ce mois de juillet.

De son côté, Air Algérie, assure également les voyages entre ces deux villes. Cependant, comme la précédente compagnie elle a prévu une escale au niveau de l’aéroport de Houari Boumediene. Et à un prix avoisinant les 900 euros pour un aller retour.

Cependant, si vous cherchez un vols direct entre Bejaïa et Lille, vous pouvez réserver votre billet avec Tui Fly. En effet, cette compagnie aérienne belge met en vente des allers simples au prix de 60 euros, pour ce mois de juillet. Cependant, A compter du mois d’août prochain, ses prix connaitront une forte augmentation pour atteindre les 300 euros pour un aller simple.