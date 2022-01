Vols avec l’Egypte et la Suisse : le programme d’Air Algérie dévoilé

Depuis la réouverture partielle des frontières aériennes Air Algérie opère des vols réduits à cause de la situation sanitaire, ce qui engendre un véritable problème dans la disponibilité des billets mais aussi concernant leurs prix, qui sont plus exorbitants que jamais.

Le 17 janvier, le ministère des Transports de Aïssa Bekkai a annoncé une bonne nouvelle pour les voyageurs et la diaspora algérienne. En effet, deux nouvelles destinations ont été ajoutées au programme actuel des vols internationaux concernés par la réouverture progressive des frontières aériennes.

Il s’agit de l’Égypte et la Suisse que la compagnie aérienne nationale desservira à partir du 25 janvier, en plus des compagnies de ces deux pays, et ce, dans le cadre de la réciprocité.

Hier, Air Algérie a publié une mise à jour de ce programme ajoutant la ligne Alger – Caire deux fois par semaine tous les lundis et vendredis à partir du 28 janvier et Alger – Genève une fois par semaine tous les samedis à partir du 29 janvier.

Vers une réduction du nombre de vols ?

Alors que l’on se réjouit à peine de cette augmentation de vols internationaux, le spectre d’une réduction des vols refait surface, en parallèle avec la flambée inquiétante des cas de contaminations.

Pour rappel, l’Algérie a recensé 1359 nouveaux cas hier, obligeant le gouvernement à prendre des mesures plus strictes comme la suspension des cours pour une durée de dix jours. Les autorités n’excluent pas la possibilité de réduire le nombre des vols, au vu des cas recensés dans les avions à destination de l’Algérie.