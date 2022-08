Vols avec la France : Air Algérie renforce de nouveau son programme

Depuis quelques mois les choses s’accélèrent concernant les liaisons aériennes et maritimes chez Air Algérie et Algérie Ferries. En effet, plusieurs renforcements des vols et des traversées ont été annoncés, ces derniers mois, surtout que la situation sanitaire se stabilise à travers le monde.

C’est encore le cas aujourd’hui, dimanche 28août 2022, ou il a été annoncé un nouveau renforcement du programme des liaisons aériennes.

Sont concernées par ce renforcement, les lignes des vols entre l’Algérie et la France, comme suit :

Paris – Alger : 14 nouveaux vols aller-retour par semaine

Marseille – Sétif : 3 vols aller-retour par semaine

Marseille – Tlemcen : 2 nouveaux vols aller-retour par semaine

Lyon – Béjaïa : 3 vols aller-retour par semaine

Lille – Constantine : 2 nouveaux vols aller-retour par semaine

Nice – Constantine : 3 nouveaux vols aller-retour par semaine

Oran – Paris : 2 nouveaux vols aller-retour par semaine

Béjaïa – Paris : 4 nouveaux vols par semaine

Marseille – Alger : 7 nouveaux vols aller-retour par semaine

Paris – Sétif : 2 nouveaux vols aller-retour

Paris – Batna : 2 nouveaux vols aller-retour par semaine

Paris – El Oued : 1 vol aller-retour par semaine

Marseille – Batna : 3 nouveaux vols aller-retour par semaine

Marseille – Sétif : 3 nouveaux vols aller-retour par semaine

Lyon – Batna : 4 nouveaux vols aller-retour par semaine

Lyon – Biskra : 2 vols aller-retour par semaine

Lyon – Tlemcen : 1 vol aller-retour par semaine

Toulouse – Constantine : 2 nouveaux vols aller-retour par semaine

Lille – Oran : vols aller-retour par semaine

Metz – Alger : 6 vols aller-retour par semaine

Metz – Oran : 1 vol aller-retour par semaine

Metz – Constantine : 2 vols aller-retour par semaine

Mulhouse – Alger : 2 vols aller-retour par semaine

Mulhouse – Constantine : 3 nouveaux vols aller-retour par semaine

Bordeaux – Alger : 4 nouveaux vols aller-retour par semaine

Bordeaux – Oran : 2 vols aller-retour par semaine