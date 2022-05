Vols au départ de Toulouse: le programme d’Air Algérie pour l’été 2022

La France étant la première destination à accueillir la plus nombreuse communauté algérienne, elle est également la plus grande bénéficiaire du nouveau programme annoncé le 19 mai 2022. En effet, le ministre des transports a dévoilé en cette date un programme renforçant non seulement le nombre des traversées maritimes mais également celui des vols.

À destination de la France, outre Paris, Lyon et Marseille considérées comme les plus grandes agglomérations; Toulouse est elle aussi concernée par l’augmentation des vols. En effet, celle-ci a bénéficié de plusieurs nouveaux vols vers Alger et Oran. Par ailleurs, c’est Air Algérie qui assure les liaisons à ces destinations.

Dans cette optique, le programme du transporteur aérien national au départ de Toulouse s’affiche comme suit:

Dans le sens Toulouse – Oran :

La ligne est renforcée par un vols journalier et ce tous les samedis, dimanches, mardis et jeudis à 18h20; tous les lundis, mercredi et vendredis à 13h05.

Au départ de Toulouse vers Alger :

Tous les samedis vers 19h20, dimanches à 21h35 et tous les mardis et vendredis à 21h30.

Vols renforcés, qu’en est-il des prix ?

Le 26 mai dernier, la compagnie aérienne nationale a entamé la commercialisation de son nouveau programme vers Montréal et Francfort. Celles-ci sont les seules disponibles sur le site web du transporteur. Répondant à la question des prix qui a tant interrogé les esprits de la diaspora, Air Algérie affiche son billet pour Montréal au prix de 1211.05 dollars pour le mois de juin 2022. La liaison Oran-Francfort est quant à elle disponible à 779.09 euros.

En attendant la vente du reste du programme, plusieurs responsables tentent de rassurer les ressortissants algériens établis à l’étranger. C’est le cas notamment du porte-parole de la compagnie aérienne nationale, qui a évoqué, lors d’une intervention accordée au Echorouk TV, une éventuelle baisse des prix. Cette dernière tant attendue par les voyageurs algériens, est susceptible de calmer les tensions et de rassurer le peuple.

Il convient de rappeler qu’au départ de Toulouse vers Alger, un aller simple prévu pour 30 mai 2022 est proposé au tarif de 345.96 euros. A destination d’Oran, un billet d’aller simple pour le 1 juin 2022 est proposé en vente au prix du 371.96 euros.

À ce stade, les algériens n’ont qu’à attendre la mise en vente du reste du programme spécial été 2022. Surtout face à la flambée des prix pour cette saison, du côté des compagnies étrangères. En effet, plusieurs réclamations de la diaspora algérienne ont été enregistrées sur les réseaux sociaux. Et ce pour dénoncer les prix exorbitants pratiqués par les transporteurs aériens étrangers à destination d’Algérie. Solution ? la commercialisation du nouveau programme d’Air Algérie. Ainsi, face à la concurrence de cette dernière, les compagnies aériennes n’ont pas d’autres choix que de baisser leurs prix et adopter de nouvelles politiques et stratégies promotionnelles pour la saison estivale 2022.