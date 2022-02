Vols au départ de l’Algérie : nouvelles conditions d’entrée en Italie

Pendant que le monde entier souffre du Covid-19 et de son nouveau variant Omicron qui n’a eu de cesse de se propager, l’Italie est en plein pic. Depuis le début de la pandémie, le pays de la tour de Pise enregistrait des chiffres très inquiétants des cas de contaminations mais aussi des décès.

Suite à quoi, l’Italie, tout comme les autres gouvernements qui tentent d’empêcher l’importation des variants et d’endiguer l’expansion du coronavirus, a mis en place un protocole sanitaire stricte pour les Italiens mais aussi pour les voyageurs étrangers. Alors que l’Italie allège les restrictions pour les voyageurs de l’UE, elle durcit les conditions d’entrée pour les étrangers à travers de nouvelles mesures annoncées par le ministère de la Santé italien, entrant en vigueur à partir du 1er février 2022.

Tous les voyageurs étrangers ayant plus de 6 ans devront présenter soit la preuve d’un schéma vaccinal complet ( vaccins reconnus par l’Agence européenne du médicament : AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Johnson&Johnson) soit un certificat de guérison ou encore un test antigénique négatif de moins de 24h / un test PCR négatif de moins de 48h. Il convient de noter que le gouvernement italien envisage d’effectuer des tests aléatoires, afin de placer en quarantaine les personnes contaminées.

Baisse des prix pour les voyages entre l’Italie et l’Algérie

Les prix des billets depuis et vers l’Algérie sont pointés du doigt depuis la réouverture partielle des frontières aériennes. Raison pour laquelle beaucoup hésitent même à consulter les sites de crainte que les prix soient beaucoup trop élevés. Air Algérie donc a effectué une baisse considérable dans les prix des billets de certaines destinations peu prisées pour le mois de février à l’instar de Tunis, Francfort, le Caire et Rome.

Pour la ligne Rome – Alger, les voyageurs pourront enfin se lancer dans l’aventure italienne avec des prix raisonnables, au départ d’Alger les billets aller simple chez Air Algérie seront à partir de 28.500 DA et les billets aller – retour seront à partir de 38.000 DA. Quant à la diaspora algérienne, elle pourra également souffler et retrouver le pays en février avec des billets aller simple à partir de 301€ au départ de Rome et des billets aller – retour à partir de 318€.