Vols au départ de la France : Volotea renforce son réseau vers l’Algérie

Le trafic aérien dans le monde commence à atteindre ses niveaux précédents, la pandémie du Covid-19. C’est le cas également en Algérie, où les compagnies aériennes ne cessent de renforcer leurs programmes aériens et de lancer de nouvelle ligne aérienne.

Tout comme ASL Airlines et Transavia, Volotea a, elle aussi, décidé de renforcer son programme des vols vers l’Algérie en desservant une nouvelle destination. Encore une nouveauté qui s’ajoute au large choix dont disposent les voyageurs algériens.

Volotea lance une nouvelle ligne vers Oran

Sur son site de réservation, la compagnie low cost affiche une nouvelle ligne aérienne vers l’Algérie. En effet, à partir du 6 avril 2023, cette dernière prévoit de desservir l’aéroport d’Oran au départ de celui de Bordeaux – Mérignac. Et ce, à raison de deux vols par semaine, soit tous les mardis et jeudis. Cette nouvelle route au départ de l’aéroport de Bordeaux s’ajoute à celles vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Par ailleurs, Volotea prévoit d’étoffer son programme des vols par l’ajout de deux nouvelles liaisons, soit tous les lundis et mercredis, sur la ligne Bordeaux – Oran. Et ce, à partir du mois d’octobre prochain, pour atteindre un total de quatre vols par semaine.

Il faut savoir que les réservations pour cette nouvelle ligne aérienne sont déjà ouvertes. Dans ce sillage, Volotea propose ses billets à partir de 62 euros pour le prochain mois d’avril 2023. Cependant, la compagnie low cost affiche ces billets en promotion, entre le 25 avril et 4 mai 2023. Ces vols reliant entre l’aéroport de Bordeaux et celui d’Oran sont proposés au prix de 45 euros. Et ce, dans le cadre de cette même promotion.

Pour rappel, en ce moment, Volotea propose plusieurs promotions pour le prochain mois de ramadan. En effet, elle offre ses billets à seulement 35 euros. Parmi les lignes concernées par cette offre, celle reliant entre l’aéroport de Marseille et celui d’Annaba.

