Vols au départ de la France : les prix des billets d’avion risquent d’augmenter pour cette raison

Le secteur aérien en France craint une hausse des taxes à un niveau inédit en 2025. Par conséquent, les prix des billets de voyage depuis et vers l’hexagone risquent d’augmenter, pour cette même raison.

Dans le cadre de sa loi des Finances 2025, le gouvernement français souhaiterait récupérer un milliard d’euros supplémentaires en augmentant la taxe de solidarité, dite la taxe Chirac.

À LIRE AUSSI : Octobre rose : Air Algérie réserve une belle surprise à ses passagères

Billet d’avion : cette taxe plane au-dessus des compagnies aériennes

Il s’agit d’un projet, si mené à bien, qui va faire réagir le secteur aérien en France, mais aussi qui va impacter les compagnies aériennes. Selon Les Echos, le ministre français de l’Économie et des Finances prévoit d’augmenter sensiblement la taxe de solidarité sur les billets d’avion.

Par ailleurs, selon la même source, il s’agit d’une hausse sans équivalent dans le but de récupérer près d’un milliard d’euros supplémentaires. Pour rappel, la TSBA, ou la taxe de solidarité, s’applique sur tous les vols opérés depuis les aéroports en France.

Interrogé par Les Echos, le groupe Air France déclare qu’il risque d’augmenter les tarifs des billets de voyage depuis et vers la France.

Quel impact sur les prix des billets d’avion ?

Une fois adoptée, l’augmentation de la TSBA risque de faire augmenter les prix des billets de voyage. Elle ciblerait les passagers à grande contribution et les vols long-courriers. En classe affaires, cette hausse pourrait être triplée selon le nombre de kilomètres parcourus.

En revanche, dans la classe économique, elle pourrait être multipliée par 8, en fonction de la distance du voyage en question. De plus, la TSBA pourrait atteindre les 3000 euros par passager qui voyagent en jet privé.

D’après les documents présentés par Les Echos, la taxe pourrait passer de 63 à 200 euros pour un vol long-courrier en classe affaires. Et de 7.51 à 60 euros, en classe économique, pour un voyage de plus de 5 000 kilomètres. Les compagnies aériennes low cost sont aussi dans le collimateur du ministère français de l’Économie et des Finances.

Cette taxe impacterait sensiblement la compétitivité des compagnies aériennes opérant des vols depuis la France et en Europe.

À LIRE AUSSI : Tarif Étudiant DZ : voici comment bénéficier d’une importante promotion chez ASL Airlines