Vols au départ d’Alger : des tarifs promotionnels chez Qatar Airways

De nombreux voyageurs algériens profitent de ce mois de janvier pour programmer leurs vacances d’été et bénéficier de quelques promotions. Et ce, loin de la cherté des billets qu’enregistre la saison estivale. De leur côté, les compagnies aériennes profitent également de ce mois pour proposer leurs meilleurs tarifs.

Élue meilleure compagnie aérienne pour 2022, Qatar Airways dessert l’aéroport d’Alger à partir de celui de Doha au Qatar. Pour assurer le transport des voyageurs entre ces deux destinations, elle compte en son programme, plusieurs vols à destination de l’Algérie.

Par ailleurs, la compagnie aérienne qatarie ne rate aucune occasion pour faire profiter ses passagers de ses promotions. Tel est le cas pour cette offre de dernière minute proposée par ce transporteur aérien au départ de la capitale Alger.

Vols depuis l’Algérie : Qatar Airways lance une offre exclusive

Sur son site de réservation, Qatar Airways propose à ces voyageurs de réserver avant le 30 janvier prochain, des vols programmés jusqu’au 30 septembre 2023 et de bénéficier des promotions à destinations de plusieurs villes dans le monde.

En effet, Qatar Airways propose des tarifs intéressants pour les passagers désireux de voyager au départ d’Alger. L’offre de Qatar Airways, depuis l’aéroport de Houari Boumediene se décline comme suit :

vers Dubaï au prix 78 312 dinars algériens ;

À destination de Doha au prix de 106149 dinars algériens ;

vers Hanoï à partir de 137 858 Dzd ;

vers Bangkok, au prix de 143 206 dinars algériens.

Par ailleurs, Qatar Airways indique que cette offre est soumise à des conditions de disponibilité. Et elle est valable pour les réservations en ligne. En plus de ses tarifs, Qatar Airways offre également à ses voyageurs, la possibilité de bénéficier de jusqu’à 4000 de bonus Avios, qui permettent de profiter de plusieurs avantages et réductions sur les vols proposés par le transporteur qatari.

