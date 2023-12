Vols annulés ou retardés : l’UE veut mieux protéger les voyageurs

Le secteur du tourisme et de l’aviation, dans le monde, continue de subir les conséquences de la crise pandémique du covid-19. Malgré les efforts des compagnies aériennes à rembourser leurs passagers, une partie de ces derniers restes jamais indemnisée.

Dans ce sillage, et pour mieux protéger les voyageurs depuis et vers l’Europe, la Commission européenne veut muscler les droits des passagers.

Vols depuis et vers l’Europe : vers une meilleure protection des voyageurs

En effet, la commission européenne a décidé de s’attaquer aux abus subis par les voyageurs. Notamment, en cas de perturbations, retards ou annulations de leurs voyages. Plusieurs propositions ont été formulées, le mercredi 29 novembre dernier. Et ce, afin d’assurer un droit infaillible au remboursement et faciliter les procédures en cas de souci lors des voyages.

Par ailleurs, la première proposition consiste en l’instauration d’un formulaire de réclamation standard, valable dans toute l’Europe et sur tout type de trajet. La commission européenne précise que ces formulaires faciles et accessibles aux personnes handicapées et disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE.

La commission européenne veut également adopter une nouvelle mesure permettant d’obliger les compagnies de transports des voyageurs et les voyagistes d’être plus transparents et de publier des rapports réguliers relatifs au respect des droits des voyageurs et la gestion de toutes sortes de perturbations.

Un droit inattaquable au remboursement

Concernant le transport aérien des voyageurs, la Commission européenne veut protéger les passagers qui voyagent via un intermédiaire. Ainsi, une révision de la loi est envisagée de manière à permettre aux compagnies aériennes d’avoir accès aux coordonnées de ces voyageurs pour les informer, elles-mêmes, en cas de retards ou d’annulations. De plus, tous les voyagistes devront s’assurer de l’indemnisation de leurs clients sous un délai maximum de 14 jours. Une mesure qui a été adoptée pendant la précédente saison estivale par l’UE.

En revanche, en ce qui concerne les voyages organisés, les acomptes versés par les passagers ne devront pas dépasser les 28% du prix total. Le voyagiste ne pourra demander le paiement total du prix du voyage que 28 jours, avant le départ. Les clients devront être informés de leurs droits de se faire rembourser, en cas de perturbations, au lieu de recevoir uniquement des bons d’achat.

