Air Algérie : un journaliste sportif algérien pousse un coup de gueule

Si la situation sanitaire progresse en Algérie et à travers le monde, les dessertes aériennes demeurent limitées. Au fur et à mesure que le Ramadan et les vacances d’été se profilent, le mécontentement des Algériens de l’étranger se manifeste sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias.

Parmi ces derniers, citons le cas de Nacim Talbi. En effet, le journaliste aux origines algériennes a lancé un tweet décrivant la complexité de la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui les Algériens résidant à l’étranger. Une publication permettant de dénoncer la cherté des billets d’avion pour regagner le territoire algérien.

Le journaliste de BeIN Sport insiste sur le fait que certaines familles algériennes sont incapables de se déplacer pour visiter leur famille. Il souligne par ailleurs le grand nombre de citoyens incapables de se rendre au chevet de leurs parents malades.

Il précise enfin que pour plusieurs familles, le fait de mettre de l’argent de côté pendant toute l’année pour voyager en Algérie ne permet malheureusement plus de concrétiser ce souhait, faisant référence à la non disponibilité des billets d’avion. En effet, les Algériens, en particulier ceux qui sont installés à l’étranger, ne cessent de se heurter à toutes les difficultés du monde pour dénicher un billet à destination de l’Algérie.

Chez Air Algérie par exemple, il est impossible de se procurer des places disponibles à la vente. Auprès des compagnies étrangères, elles sont proposées à des tarifs exorbitants quand elles sont disponibles. Les passagers ne sont pas les seuls à lutter pour la réservation de billets. Même les prestataires de voyages en ligne font face au même problème.

Air Algérie fortement critiquée par les Algériens

Du côté des compagnies aériennes, celles-ci sont fortement critiquées. La seule agence d’Air Algérie Paris Opéra, ouverte en France et dans toute l’Europe, est le modèle le plus représentatif de la réalité médiocre vécue par la diaspora algérienne. « Moi, je suis arrivé à 7 heures, il y avait déjà cinquante personnes qui attendaient », explique un des clients au journal Le Parisien. Le client interviewé par le journal français ne pourra pas obtenir de billets ou avoir le remboursement des billets acquis à 900 euros en 2020 et destinés à lui, sa femme et ses deux enfants.

Par chance, un quinquagénaire a réussi à se procurer un billet, mais pas pour la période voulue. « J’ai réussi à obtenir un billet pour Alger. Mon frère est hospitalisé avec une tumeur. Je voulais partir le 1er avril et revenir le 23 avril 2022. J’ai finalement un billet pour le 31 mars avec un retour le 25 avril 2022. Je vais négocier avec mon employeur des jours de congé supplémentaires. », raconte le voyageur au Parisien.

Désordre, disputes, tension, nervosité, voilà le quotidien de la clientèle de l’agence Air Algérie de Paris Opéra. Les vols très peu nombreux (24 rotations Air Algérie avec la France par semaine) confrontés à une demande croissante ne parviennent pas vraiment à maîtriser la foule considérable qui se presse chaque jour dans les locaux de l’agence.