Vols Algérie – Turquie : les meilleurs prix pour l’été 2022

Parmi les destinations incontournables de la méditerranée, la Turquie se place dans le podium des pays les plus visités.

Grâce à son emplacement géographique qui relie les deux continents asiatique et européen, carrefour entre les civilisations, ses paysages époustouflants et son développement économique et infrastructurel font de l’ancien empire turc ottoman une destination touristique de premier choix, mais également un pays d’immigration, notamment pour les Algériens.

En effet, sans compter le nombre important de touristes algériens qui frôlent chaque année le sol du territoire anatolien, la Turquie abrite une importante communauté algérienne sur son territoire, pays très apprécié pour sa qualité de vie et les nombreux points en commun entre les cultures des deux pays.

L’été s’annonce très agité pour cette année, car après 3 ans de Covid, les choses commencent à retourner à la normale, les vacanciers reprenant leurs sacs à dos et les expatriés retournant à la maison.

Pour les désireux de se rendre en Turquie depuis l’Algérie et à l’inverse, diverses compagnies assurent le transport entre Alger et Istanbul, le prix des billets varie selon la période et la compagnie aérienne de votre choix.

Le prix des billets va-t-il connaitre une baisse ?

Jusqu’au 27 juin, les vols vers Istanbul sont disponibles seulement avec Turkish Airlines au prix minimum de 128 428 DA jusqu’à 260 887 DA au cours du même mois.

Durant les mois de juillet, aout et septembre, la compagnie nationale de transport aérien d’Air Algérie prévoit des vols en aller-retour et en aller simple sans escales vers et depuis Istanbul.

Le prix du billet baisse considérablement par rapport à la société turc de transport. En effet, les tarifs proposés par Air Algérie commencent à partir de 67 786 DA pouvant aller jusqu’à 97 099 DA. La compagnie nationale turque propose des vols aussi sur cette période, mais à des tarifs plus élevés d’environ 18 000 DA à 25 000 DA en plus que ceux proposés par Air Algérie.