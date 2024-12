Vols Algérie – Turquie : AJet vous rapproche du Centre Médical Anadolu

La compagnie low cost, AJet, vient d’annoncer une excellente nouvelle pour les voyageurs souhaitant relier la Turquie à l’Algérie. De nouvelles lignes aériennes directes offriront une alternative attrayante et pas chère pour les voyageurs d’affaires, les touristes, mais aussi pour les patients qui se rendent en Turquie pour des soins médicaux.

À partir du 25 décembre 2024, les voyageurs auront le choix entre plusieurs destinations en Algérie, notamment à partir des grandes villes du pays, à savoir Alger, Oran et Constantine. Les vols seront opérés à partir des principaux aéroports turcs (Istanbul, Ankara et Antalya), offrant ainsi une grande flexibilité pour les passagers.

AJet mise sur l’accessibilité pour séduire les voyageurs. Avec des prix démarrant à seulement 93,94 euros pour un aller simple en classe économique entre Istanbul et Alger, la compagnie promet de rendre le voyage aérien abordable pour tous. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur le site internet d’AJet. Le vol inaugural est prévu pour le 6 janvier 2025.

Une opportunité pour la patientèle algérienne du Centre Médical Anadolu

L’arrivée de nouvelles lignes aériennes AJet entre la Turquie et l’Algérie représente une opportunité intéressante pour les patients algériens du Centre Médical Anadolu. Ce dernier est, en effet, situé à proximité de l’aéroport international Sabiha Gökçen d’Istanbul que desservira la compagnie AJet avec des vols réguliers dès janvier 2025.

Les nouvelles lignes directes AJet vont donc grandement simplifier les déplacements entre l’Algérie et Istanbul. Les patients n’auront plus à effectuer de correspondances ou à passer par des aéroports plus éloignés, ce qui réduira considérablement la durée et le coût de leur voyage.

De plus, en proposant ces nouvelles lignes, AJet augmentera substantiellement le nombre de vols entre les deux pays. Les patients auront ainsi un plus large choix de dates et d’horaires, ce qui leur permettra de mieux organiser leur séjour médical.

Par ailleurs, les tarifs low cost que propose AJet permettront aux patients de réduire les coûts de leur voyage et de consacrer un budget plus important à leurs soins. En réduisant la durée du trajet et en simplifiant les formalités, les patients pourront gagner un temps précieux et se concentrer sur leur traitement.

Le Centre Médical Anadolu (Gebze, Kocaeli), l’un des plus grands hôpitaux de Turquie, accueille des patients du monde entier. Il comprend 209 lits, 59 lits de soins intensifs et 8 salles d’opération. Son département dédié aux patients internationaux propose des services personnalisés adaptés aux besoins des patients étrangers.