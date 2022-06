Vols Algérie – Tunisie : les prix pour juillet et août 2022

Après la reprise des vols vers diverses destinations, le leader national du transport aérien Air Algérie continue de desservir progressivement de nouvelles villes dans le monde, et parmi ces villes, nous comptons Tunis.

La Tunisie était considérée avant l’épidémie comme la destination touristique la plus prisée des Algériens durant la saison estivale. En effet, les chiffres montrent que sur l’année de 2018, le nombre d’Algériens ayant franchi les postes frontières pour rejoindre le pays, anciennement connu sous le nom de Ifriqiya, s’élève à plus de 2,7 millions.

Aujourd’hui, la frontière terrestre algero-tunisienne reste toujours fermée aux touristes, et ce, depuis le début de la pandémie de 2019, donc pour les vacanciers algériens souhaitant se rendre en Tunisie pour cet été, la voie aérienne se veut être un bon plan de rechange.

Le Prix des billets chez Air Algérie

Pour ce mois de juin, et jusqu’à la fin aout, la compagnie nationale propose à partir de 45 000 DA, des voyages directs en aller-retour, Alger-Tunis. Cependant, ce prix pourrait varier selon les semaines, pouvant quelques fois atteindre les 60 000 DA et des fois descendre jusqu’à 43 000 DA par personne.

D’autres compagnies proposent aussi des vols entre les deux capitales, mais pour des prix beaucoup plus chers, et parfois même avec escale. Par exemple, Tunisair offre des vols directs en aller-retour à partir de 61 675 DA, Air France et ITA Airways avec des prix dépassant les 130 000 DA proposent des vols avec escales avant de rejoindre la destination finale.

Par ailleurs, il convient de noter que toutes les données indiquent que le prix des billets pourraient connaitre une baisse durant le mois de septembre. Tunisair annonce des baisses de prix sur des vols Carthage-Alger pouvant descendre jusqu’à 28 000 DA pour un aller-retour. Concernant Air Algérie, les prix tourneront aux environs de 40 000 DA jusqu’à 43 000 DA.