Vols Algérie – suisse: quelles sont les conditions d’entrée à Genève ?

Face à la progression inqiuétante du variant Omicron dans le monde, certains pays ont décidé de durcir les conditions pour rentrer sur leur territoire, en instaurant des règles supplémentaires. Entre Pass vaccinal conditionné à une troisième dose, test négatifs obligatoire et quarantaine, toutes les mesures sont prises pour contrer le virus.

La suisse, pour sa part, a mis en avant de nouvelles resrtictions sanitaires pour les personnes désirant entrer sur son territoire. En effet, le pays exige aux passagers, entrant ou transitant par la Suisse de remplir un formulaire électronique de localisation des passagers ». Le formulaire doit être rempli au plus tôt 48 h avant l’entrée.

PCR « négatifs » et liste des vaccins « acceptés »

Le voyage dans cetrains pays est désormais scéllé à une batterie de mesures. La vaccintaion et le test PCR négatifs demeurent obligatoires au vu de la propagation imminente du virus. La suisse, annonce alors de nouvelles resrtictions au voyageurs qui devront être respectées à la lettre.

Outre l’obligation de présenter un schéma vaccinal complet, les passagers de plus de 16 ans doivent avoir un test PCR COVID-19 négatif effectué au plus tard 72 heures avant le départ ou un test rapide antigénique COVID-19 négatif effectué au plus tard 24 heures avant le départ.

Le pays dresse, par ailleurs, une liste des vaccins acceptés, en l’occurence, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin et Novavax.

S’agissant des passagers non vaccinés de plus de 16 ans, derniers doivent avoir un test PCR COVID-19 négatif effectué au plus tard 72 heures avant le départ ou un test rapide antigénique COVID-19 négatif effectué au plus tard 24 heures avant le départ. Après l’arrivée, les passagers doivent obligatoirement effectuer un deuxième test, PCR ou antigénique, entre le quatrième et le septième jour après l’arrivée en Suisse.