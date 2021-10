Vols Algérie – Royaume-Uni : British Airways reprend du service

Les bonnes nouvelles dans le secteur des transports continuent. En effet, après la réouverture partielle des frontières aériennes les vols internationaux s’ajoutent au programme, la liste des destinations s’élargit et les compagnies aériennes étrangères reprennent avec l’Algérie.

C’est le cas de la compagnie aérienne nationale du Royaume-Uni, British Airways. Alors que le gouvernement a autorisé des vols pour la ligne Alger – Londres qu’Air Algérie a repris, c’est maintenant autour de British Airways qui reprendra à partir du mois de novembre ses vols avec l’Algérie.

Le 14 novembre verra le premier vol à partir de Londres sur cette compagnie depuis plus d’un an et demi à cause de la pandémie. La ligne Alger (Houari Boumediene) – Londres (Heathrow) se fera deux fois par semaine : dimanche et jeudi.

Qu’en est-il des prix ?

Vu la cherté des prix des billets actuellement, la question des tarifs se pose à chaque annonce de ce genre. En effet, des prix excessivement chers se répandent de plus en plus sur les destinations et les sites des compagnies aériennes : Canada, Dubaï et France sont affichés à des prix choquants, et ce, pas que sur le site d’Air Algérie mais aussi chez d’autres compagnies à l’instar de Transavia et Air France.

La ligne Londres – Alger était également affichée à un prix élevé sur le site d’Air Algérie, un billet aller simple de Londres est fixé à partir de 525 livres sterling. Sur le site de British Airways, le prix est encore plus élevé. Pour un vol Londres – Alger le 14 novembre départ à 8h10 et arrivée à 12h05, on ne dépensera pas moins de 731 livres sterling.