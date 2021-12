Vols Algérie – Qatar : prix, disponibilité et conditions d’entrée

Qatar, destination de rêve pour maintes voyageurs pour tourisme ou pour le business. Maintenant, c’est LA destination des footeux car le territoire qatari abrite une compétition importante : la Coupe arabe de la FIFA 2021, et ce, du 30 novembre au 18 décembre 2021.

Heureusement, le 10 novembre 2021, le Ministère des Transports a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne vers le Qatar, avec une moyenne de deux vols commerciaux par semaine, entre les deux capitales, à savoir Alger et Doha.

Suite à quoi, dans un cadre de réciprocité, la prestigieuse compagnie aérienne qatarie, Qatar Airways, a programmé trois vols de rapatriement et deux vols commerciaux par semaine qui seront opérés tous les vendredis et dimanches, ce programme est prévu jusqu’au 22 mars 2022.

Conditions d’entrée au Qatar

Situation épidémique oblige, les mesures préventives dans le cadre d’un protocole sanitaire stricte sont toujours en vigueur, notamment dans le secteur du tourisme et des voyages. Pour voyager au Qatar, les visiteurs entièrement vaccinés avec un vaccin reconnu par le gouvernement qatari ( Pfizer bioNTech, Moderna, Janssen/Johnson&Johnson et Oxford Astra Zeneca) doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les voyageurs de 12 ans et plus et les enfants âgés de 11 ans et moins accompagnés par un ou deux des parents ou membres de famille pleinement vaccinés sont dispensés de la quarantaine.

Quant aux visiteurs non-vaccinés, ne pouvant pas présenter un schéma vaccinal complet, ils doivent effectuer une quarantaine de 7 jours à domicile ainsi que leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Ils devront, à leur arrivée, présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. Un test PCR sera effectué le 6ème jour de la quarantaine: si le test est négatif, la quarantaine sera levée.

D’autres mesures, tel que le port du masque dans l’espace publique est obligatoire.

Prix des billets Alger – Doha

Les prix des billets étant un problème et un sujet récurent, a refroidi beaucoup de potentiels voyageurs, qui, face aux prix exorbitants, devaient revoir leurs projets de voyages.

Chez la compagnie aérienne qatarie Qatar Airways pour les prix des billets d’avion, un billet aller retour pour la ligne Alger – Doha, due jeudi 16 au vendredi 24 décembre en classe économique est à 216540 DA .