Jusqu’à quatorze liaisons hebdomadaires pourront relier l’Algérie au Kazakhstan. C’est le plafond inscrit dans un mémorandum d’entente paraphé par les autorités aéronautiques des deux États, en marge de la septième Conférence mondiale du transport aérien de l’Organisation de l’aviation civile internationale, organisée à Montréal. L’information a été diffusée par l’agence Qazinform, qui cite le Comité de l’aviation civile kazakh.

Le texte a été scellé à l’issue d’une rencontre entre Saltanat Tompiyeva, présidente de ce comité, et Hassan Boulfelfel, directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile algérienne (ANAC). Les deux responsables ont profité du rendez-vous onusien pour trancher un dossier resté en suspens depuis plusieurs mois.

Quatorze vols par semaine entre l’Algérie et le Kazakhstan

Le mémorandum dessine le périmètre dans lequel les deux pays entendent développer leur connectivité aérienne. Chaque partie pourra y désigner des transporteurs habilités à exploiter la route, dans la limite de quatorze services par semaine. Il s’agit d’un plafond théorique, pas d’un programme de vols déjà ficelé.

Au-delà de ce cadre, Alger et Astana ont également paraphé un projet d’accord de services aériens. Ce second document doit fournir la base légale indispensable au lancement de liaisons régulières. Sans lui, aucune compagnie ne peut commercialiser durablement des billets sur l’axe.

Le Kazakhstan représenterait toutefois une première incursion vers l’Asie centrale. Une route exigeante, longue de plus de 5 000 kilomètres, dont la rentabilité dépendra largement du trafic d’affaires généré par les projets miniers et agricoles en cours entre les deux États.

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Un projet de ligne Alger-Astana déjà sur la table d’Air Algérie

L’annonce ne tombe pas de nulle part. En octobre dernier, l’ambassadeur kazakh en Algérie, Anuarbek Akhmetov, évoquait publiquement une desserte directe reliant les deux capitales. Astana avait alors soumis la proposition au pavillon national, sans qu’aucun calendrier ne soit arrêté.

Le diplomate présentait cette route comme un levier au service des opérateurs économiques. Et pour cause : le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a bondi de 5 à 76 millions de dollars en l’espace d’une seule année, un rythme qui justifie désormais une liaison aérienne.

Le mémorandum de Montréal apporte précisément ce qui manquait à ce projet : un socle réglementaire. Reste à savoir quelle compagnie se positionnera la première, et avec quelle fréquence réelle au démarrage.