Vols Algérie – France : Volotea suspend 2 lignes

Volotea a récemment annoncé la suspension de ses deux lignes populaires reliant Marseille à Annaba et Sétif à partir du 1ᵉʳ janvier 2025. Ces lignes, qui ont contribué à la forte demande des passagers vers l’Algérie, cesseront donc d’être disponibles après cette date.

Ces itinéraires avaient des prix attractifs, avec des billets affichés à partir de 46 € pour Sétif et 54 € pour Annaba. Le marché aérien entre la France et l’Algérie connaît une concurrence de plus en plus rude, avec l’arrivée de plusieurs compagnies à bas prix comme Transavia, Vueling, et d’autres acteurs. Cela oblige les compagnies à revoir leur offre régulièrement pour rester compétitives.

Les raisons de la suspension et les conséquences pour les voyageurs

Bien que Volotea n’ait pas précisé si la suspension sera temporaire ou définitive, l’arrêt de ces lignes semble être lié à une baisse de la demande en hiver, une période généralement moins active. Cependant, il est important de noter que Volotea continuera d’opérer d’autres lignes vers l’Algérie, telles que celles vers Béjaïa, Oran, Constantine et Tlemcen. De plus, cette suspension pourrait être réévaluée pendant la saison estivale, période de forte demande pour les voyages vers l’Algérie.

La concurrence accrue sur les lignes Marseille-Alger, avec l’implantation de Transavia, a poussé Volotea à ajuster ses opérations pour se concentrer sur des routes plus rentables. Il est donc possible que ces lignes suspendues soient rétablies à l’été 2025.

Volotea célèbre son 70 millionième passager et une décennie de succès

En parallèle de l’annonce de la suspension de certaines lignes, Volotea a célébré un jalon historique en transportant son 70 millionième passager, 12 ans après son lancement en avril 2012. Ce moment marquant a été célébré à Marseille, où l’heureux voyageur a remporté une année de vols gratuits.

Le vol V72763 reliant Marseille à Strasbourg a été choisi pour cette célébration, en lien avec les marchés de Noël de Strasbourg, une destination populaire pendant les fêtes. Volotea, qui se positionne comme la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide d’Europe, a également été saluée pour son engagement à renforcer la connectivité régionale.

En plus de ce succès, la compagnie a reçu plusieurs distinctions, dont le titre de « Meilleure compagnie aérienne low-cost en Europe » lors des World Airline Awards 2024, consolidant sa position de leader dans le secteur.