Vols Algérie – France : Voletea débarque et dévoile ses offres

La compagnie à bas prix espagnol, Volotea Airlines, avait annoncé il y a quelques mois son intention d’opérer des vols depuis et vers l’Algérie afin de conquérir le public algérien, notamment la diaspora établie en France.

En effet, cette décision vient d’être concrétisée. Hier, 16 décembre 2021, un premier vol Marseille-Oran a été effectué par ladite compagnie dont le PDG s’est félicité de ce premier pas.

« Nous sommes très heureux d’annoncer ces nouvelles liaisons, C’est une grande réussite pour nous, qui stimule notre croissance et élargit notre offre en France » a déclaré Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea.

Les Algériens qui souffrent depuis la réouverture des frontières, d’une hausse de prix de billets vertigineuse peuvent désormais tirer profit des offres de la compagnie espagnole.

Dans ce contexte, un vol aller-retour à partir de Bordeaux vers le territoire algérien sera possible en janvier à seulement 100 euros. Un prix très raisonnable en comparaison avec ceux pratiqués par la compagnie nationale et française.

Quelles conditions de voyage avec Volotea ?

Parmi les conditions les plus importantes qui peuvent intéresser les voyageurs algériens, figure la question liée au bagage. Avant de choisir Volotea, il convient de savoir que la compagnie espagnole autorise uniquement un sac et un bagage à mains (dimensions maximales : 55 x 40 x 20 cm) dont le poids total ne doit pas dépasser les 10 kg.

Quant aux bagages en soute, il est autorisé de transporter jusqu’à cinq bagages dont le poids total ne doit pas dépasser les 50 kg. Dans le cas contraire, des frais supplémentaires seront imposé. Ainsi, la compagnie espagnole permet d’enregistrer ses bagages en ligne, sur le site de Volotea, et ce, au plus tard deux heures et demie avant le départ.