Vols Algérie – France : une nouvelle ligne chez Air France

En vertu du principe de la réciprocité, les compagnies aériennes étrangères ont bénéficié du nombre attribué à Air Algérie au moment du lancement du nouveau programme en Mars 2022 par le ministre des transports. Une augmentation qui a permis au pavillon national de reprendre une partie de ses activités d’avant la crise sanitaire.

Force est de constater que les transporteurs n’ont pas hésité à afficher leurs ambitions. Les compagnies étrangères ont effectivement annoncé de leur côté le renforcement de leurs programmes de dessertes sur cette ligne. Il faut dire que cette ligne jouit d’une grande popularité grâce à la forte présence de la communauté algérienne en France.

Air France ne semble pas en reste et a aussi décidé de lancer une nouvelle ligne reliant la France à l’Algérie. Il s’agit de la ligne Toulouse-Oran que la compagnie entend exploiter à partir du mois de mai 2022. Cette liaison est bel et bien indiquée sur le site internet de la compagnie.

En effet, c’est sur cette même ligne qui relie Toulouse à Oran, que la compagnie aérienne française a annoncé une bonne nouvelle aux Algériens du sud-ouest de la France. Ainsi, Air France affiche des prix que personne ne pouvait imaginer, voici encore quelques jours. Pour un voyage aller-retour effectué entre le 14 et le 21 mai 2022, un déplacement entre Toulouse et Oran reviendra à 207 euros à la clientèle d’Air France disposant de la carte Weekend+, qui est une carte de fidélité permettant de nombreux avantages.

En revanche, pour ceux qui ne détiennent pas encore la fameuse carte Weekend+, ce vol restera néanmoins abordable avec un prix de 269 euros, aller-retour, pour les mêmes dates. Un tarif très éloigné des 998 euros revendiqués par Air France avant le renforcement, fin mars, des dessertes de l’Algérie. Et bien loin aussi des 1 000 euros et plus qu’elle réclamait à la suite de la réouverture partielle en juin 2021 des frontières algériennes.

La nouvelle ligne Toulouse – Oran à des prix de rêve chez Air France

Par ailleurs, tout au long de ce mois de mai, le détenteur de la carte Weekend+ profitera aussi d’autres offres attrayantes. Ainsi, des billets d’avion aller simple à des tarifs de rêve. Air France met en place des vols entre Toulouse et Oran au tarif de 154 euros, pour un aller simple. Au départ d’Oran, les voyageurs qui optent pour la compagnie française pourront rejoindre Toulouse pour le prix de 54 euros, également en mai prochain.

Notons également que ces petits tarifs ne privent pas les utilisateurs de la carte Weekend+ des avantages suivants. En effet, ces derniers ont la possibilité de voyager en emportant un bagage à main et un accessoire d’un poids total autorisé de 12 kilogrammes. Ce poids s’ajoute aux 23 kilogrammes prévus pour les bagages enregistrés. Il pourra également sélectionner son siège avant son enregistrement.