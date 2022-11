Vols Algérie – France : Transavia lance des promotions pour décembre

Le mois de novembre est synonyme de réductions. Entre Black-Friday, promotions de fin d’année, et divers rabais, les entreprises n’hésite pas à diminuer leurs prix pour attirer plus de clientèle et fidéliser celle qu’ils ont déjà.

Les compagnies aériennes se prêtent elles aussi au jeu, et si nous guettons les bons plans, nous pouvons tomber sur des offres plus qu’intéressantes. C’est le cas de la compagnie française Transavia, qui propose des vols à des prix attractifs pour cette fin d’année entre l’Algérie et la France. C’est donc une très bonne occasion de dénicher des billets à moindre coût pour les personnes qui désirent voyager pour les fêtes de fin d’années, ou les vacances d’hiver.

Transavia : quelles promotions pour les vols entre l’Algérie et la France ?

Il faut savoir que beaucoup d’Algériens passent leurs vacances d’hiver en France, au vu de l’atmosphère présente lors des fêtes de fin d’année, et a contrario, beaucoup de ressortissant profitent des vacances d’hiver pour rendre visite à leur famille. C’est donc une opportunité que la compagnie aérienne française a saisie pour proposer des offres, qui semblent être très intéressantes entre les différentes villes de France et la capitale algérienne, pour le mois de décembre 2022.

Pour les vols entre Alger et Nantes, la compagnie aérienne propose les tarifs suivants :

– Nantes-Alger : 70 euros pour un billet pris le 8 ou le 11 décembre ou même 80 euros pour un billet pris le mardi 27 décembre 2022.

– Alger-Nantes : 53 euros pour un billet prix le 20 ou le 22 décembre 2022

Pour les vols entre Alger et Lyon, Transavia propose les offres suivantes :

– Lyon-Alger : 70 euros pour un billet pris le 4, 5 et 9 décembre 2022.

– Alger-Lyon : 29 euros pour les vols prévus le 16,20 et 21 décembre 2022.

Pour les vols Alger et Paris, les billets d’avion sont aux prix suivants :

– Paris-Alger : 70 euros pour tous les vols prévus entre le 4 et le 11 décembre

– Alger-Paris : 44 euros pour l’ensemble des billets proposés pour le 6, 7, 8, 9 décembre 2022