Vols Algérie – France : Tassilli Airlines renforce son offre pour l’été 2024

La filiale du groupe Sonatrach, Tassilli Airlines, prévoit de renforcer ses dessertes à l’international par la reprise des vols depuis l’aéroport d’Alger vers celui de Paris CDG. Le transporteur aérien programme aussi d’autres nouveautés pour la saison estivale.

Pour assurer le transport des membres de la diaspora durant l’été 2024, Tassilli Airlines prévoit le renforcement de ses dessertes à destination de la France.

Vols depuis l’Algérie : Tassili Airlines ajoute de nouveaux vols vers la France

Dans un nouveau communiqué, Tassili Airlines annonce le lancement de ses vols depuis Alger vers Paris CDG, à raison d’un vol quotidien, à partir du 8 juin 2024. Une fréquence qui va permettre de répondre à la forte demande exprimée par la diaspora à Paris.

En plus de cette ligne, Tassilli Airlines prévoit l’ajout d’une nouvelle ligne à son programme international, avec le lancement des vols depuis l’aéroport d’Oran vers Strasbourg, en France. Le transporteur aérien desservira ces destinations au rythme d’un vol programmé pour tous les jeudis, à partir du 4 juillet 2024.

Par ailleurs, Tassilli Airlines indique sa route aérienne Alger – Nantes sera aussi opérationnelle, cet été. Et ce, avec deux vols par semaine, programmés pour tous les dimanches et vendredis. Il est à noter que cette compagnie aérienne dessert aussi l’aéroport de Strasbourg au départ de Constantine et Alger.

Tassili Airlines dévoile ses promotions pour l’été 2024

Dans la suite de son communiqué, Tassili Airlines fait part de ses meilleures promotions, prévues pour la saison estivale. En plus du tarif “Voyager léger”, qui permet de voyager sans bagage, le transporteur aérien annonce aussi des prix avantageux, pour l’été 2024 :

Alger – Paris – Alger : à partir de 28 400 dinars algériens, soit 207 euros ;

Alger – Strasbourg – Alger : au prix de 29 000 dinars ;

Alger – Nantes – Alger : au prix de 30000 dinars algériens, soit 216 euros ;

Constantine – Strasbourg – Constantine : à partir de 28 900 dinars ;

Oran – Strasbourg – Oran : à partir de 31 000 dinars algériens, le prix d’un voyage en aller-retour.

