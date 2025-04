Vols Algérie – France : Tassili Airlines renforce son programme avec 3 nouvelles lignes

Face à une concurrence grandissante sur le créneau Algérie – France, la seconde compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, a décidé de muscler son offre de vols grâce à l’ouverture de trois nouvelles lignes aériennes.

Ce renforcement du programme de Tassili Airlines s’inscrit dans le cadre de la volonté de la compagnie à répondre à la forte demande des voyageurs sur les vols à destination de la France.

Saison estivale 2025 : Tassili Airlines annonce trois nouvelles lignes

Rappelons, entre l’Algérie et la France, les opérations aériennes sont assurées, en plus d’Air Algérie, par plusieurs autres compagnies étrangères low cost, à l’exemple de Transavia et d’ASL Airlines, ce qui permet aux passagers algériens de disposer d’une multitude de choix de destinations, de tarifs et d’horaires.

Pour se distinguer de cette concurrence accrue, Tassili Airlines mise sur le renforcement de son programme estivale. En effet, la filiale du groupe Sonatrach prévoit de lancer trois nouvelles lignes à destination de l’aéroport de Paris Roissy et de Lyon.

Le programme de ces nouveaux vols s’affiche comme suit :

Depuis Alger vers Lyon : deux vols par semaine programmés entre le 2 juillet et le 12 septembre 2025 ;

deux vols par semaine programmés entre le 2 juillet et le 12 septembre 2025 ; Au départ de l’aéroport de Bejaia vers Paris Charles de Gaulle : jusqu’à deux vols par semaine prévus entre le 4 juillet et le 14 septembre 2025 ;

jusqu’à deux vols par semaine prévus entre le 4 juillet et le 14 septembre 2025 ; Depuis Oran vers Paris Charles de Gaulle : deux vols par semaine sont prévus entre le 2 juillet et le 13 septembre 2025.

Ouverture des réservations pour les nouveaux vols

Afin de permettre à sa clientèle de profiter des prix les plus avantageux pour leurs voyages durant la saison estivale, Tassili Airlines a anticipé l’ouverture des réservations pour les billets concernant les trois nouvelles routes aériennes vers la France.

En effet, sur son site de réservation, la compagnie aérienne affiche ses billets de voyage, en aller simple, entre Alger et Lyon au prix de 10 970 dinars. Les vols depuis l’aéroport Abbane Ramdhane de Bejaia vers Roissy à Paris sont, quant à eux, proposés à la vente à partir de 14 020 dinars, par personne et par trajet.

Par ailleurs, l’ouverture des réservations concerne également la ligne Oran – Paris CDG. Les billets de voyage en classe économique sont également proposés à la vente au prix de 14 020 dinars algériens, le voyage en aller simple.

Il est important de rappeler que ces tarifs permettent le transport d’un bagage en cabine de 10 kg et jusqu’à 30 kg en soute. Une offre qui reste intéressante notamment pour les voyages durant la saison estivale, une période qui connaît une hausse significative des prix des billets de voyage.

