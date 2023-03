Vols Algérie – France : Tassili Airlines lance une nouvelle ligne

Tassili Airlines a annoncé l’accroissement de son programme de vols internationaux réguliers en lançant un deuxième vol hebdomadaire, à partir du 3 juillet prochain.

« Strasbourg – Constantine – Strasbourg » aller-retour au cours du même jour.

| À LIRE AUSSI : Aéroport de Paris : Air Algérie change de terminal

C’est via un communiqué que Tassili Airlines, a annoncé que ces nouveaux vols se tiendront tous les lundis durant la saison estivale. La ligne entre Constantine, Strasbourg et Constantine sera donc renforcée, cette dernière qui opère via des vols tous les samedis via le Boeing 737-800 NG.

| À LIRE AUSSI : Vols Algérie – France : Tassili Airlines dévoile de nouveaux tarifs promotionnels

La société a également indiqué que les passagers souhaitant voyager sur les vols de Tassili Airlines peuvent réserver leurs billets via l’interface du site de l’agence. Les paiements peuvent s’effectuer via IATA PAY ou en contactant le réseau d’agents agréés.

50% de réduction durant le Ramadan 2023 de la part d’Air Algérie

Suivant les instructions du président de la république, Abdelmadjid Tebboune, Air Algérie a annoncé une série de réductions pour le mois sacré de Ramadan.

| À LIRE AUSSI : Vols Algérie – Belgique : TUI Fly lance de nouvelles lignes

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Air Algérie avait indiqué des réductions allant jusqu’à 50% pour le mois de Ramadan. Ces promotions sont valables pour les voyages en classe Y et H, au départ de l’international vers l’Algérie précise la compagnie.

Air Algérie avait précisé que ces promotions concernent les réservations effectuées pendant la période allant du 21 mars jusqu’au 23 avril 2023. Ils concernent aussi les voyages programmés jusqu’au 10 mai 2023.

| À LIRE AUSSI : Tassili Airlines : deux employés de la compagnie devant la justice