Vols Algérie – France : Tassili Airlines annonce des perturbations ce 17 décembre

La grève annoncée des contrôleurs aériens en France, prévue pour le mardi 17 décembre, suscite des inquiétudes chez les voyageurs reliant l’Algérie et la France. Plusieurs compagnies aériennes, dont Tassili Airlines et Air Algérie, ont déjà pris des mesures et publié des communiqués pour informer leurs passagers des impacts possibles de cette mobilisation sociale.

Tassili Airlines rassure ses passagers

Tassili Airlines, filiale à 100 % de Sonatrach, a annoncé que ses vols internationaux seront globalement maintenus, malgré le risque de perturbations. Dans son communiqué, la compagnie a précisé que ses deux vols quotidiens reliant Alger à l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle ne seront pas affectés. « Les vols seront opérés comme prévu », a confirmé Tassili Airlines, tout en avertissant que des retards ou ajustements pourraient survenir en raison de la grève des contrôleurs aériens français.

Tassili Airlines recommande toutefois à ses passagers de se tenir informés en consultant son site web ou en contactant directement ses services.

Air Algérie annule huit vols

Contrairement à Tassili Airlines, Air Algérie sera directement impactée par cette grève. La compagnie nationale a annoncé l’annulation de huit vols prévus le mardi 17 décembre entre l’Algérie et la France. Ces vols concernent principalement les trajets entre Alger, Oran et les aéroports français de Lyon et Montpellier. Les détails des vols annulés incluent :

Alger – Lyon (AH 1036) et Lyon – Alger (AH 1037) ;

Oran – Lyon (AH 1080) et Lyon – Oran (AH 1081) ;

Alger – Montpellier (AH 1070) et Montpellier – Alger (AH 1071) ;

Oran – Montpellier (AH 1072) et Montpellier – Oran (AH 1073).

Air Algérie a assuré qu’elle mettra tout en œuvre pour accompagner les passagers affectés. Elle invite les voyageurs concernés à se rapprocher de ses agences commerciales ou à appeler le service client pour obtenir des informations supplémentaires.

Impact général sur les aéroports français

La Direction générale de l’aviation civile française (DGAC) a indiqué que trois aéroports – Montpellier, Nîmes et Perpignan – seront totalement paralysés par la grève. L’aéroport de Lyon, qui accueille de nombreux vols d’Air Algérie, sera quant à lui touché à hauteur de 60 % entre 6 h et 23 h. Ces perturbations pourraient également engendrer des effets en cascade sur d’autres aéroports français.

Face à cette situation, les compagnies aériennes encouragent les passagers à vérifier régulièrement l’état de leur vol et à prévoir des délais supplémentaires pour se rendre aux aéroports. Cette grève illustre une fois de plus les impacts significatifs des mouvements sociaux sur le transport aérien, obligeant les compagnies et leurs clients à faire preuve de flexibilité.