Vols Algérie-France : promotions spéciales étudiants chez ASL Airlines

La rentrée scolaire approche à grand pas. En effet, les familles, mais aussi les étudiants algériens, profitent de ces jours pour tenter de dénicher des billets de voyage à petit prix, leur permettant de rejoindre leurs pays de résidence, les jours à venir.

Cette situation n’a pas échappé à l’œil de plusieurs compagnies aériennes. Qui ont profité de la forte demande enregistrée sur les billets au départ de l’Algérie ver la France. Et ce, pour proposer des bons plans en faveur du voyageur algérien.

En effet, sur le créneau Algérie – France, la concurrence s’annonce rude. Les transporteurs aériens étrangers, mais aussi nationaux, doublent leurs efforts pour séduire les voyageurs algériens. À l’exemple, Air Algérie qui vient d’annonce le retour de ses promotions sur ses vols internationaux, notamment ceux vers l’Afrique.

Vols France – Algérie : ASL Airlines lance des promotions spéciales étudiants

Au nombre des compagnies aériennes étrangères qui proposent quelques réductions tarifaires, on compte ASL Airlines. Cette dernière a comme habitude de saisir les occasions et de surprendre les voyageurs algériens avec des prix très intéressants. Et c’est le cas pour cette prochaine rentrée universitaire 2022/2023.

En effet, par le biais de son représentant commercial en Algérie, en ce jeudi 1 septembre, ASL Airlines dévoile une bonne nouvelle pour les étudiants qui ont choisi de passer leurs vacances d’été en Algérie. Il s’agit d’une réduction tarifaire allant jusqu’à 15 %.

Sont concernés par cette réduction, tous ses vols réservés dans le cadre des tarifs Flex et Standards. Programmés comme suit :

L’aller : entre le 1 septembre et le 29 octobre 2022 ;

Le retour : entre le 1 septembre 2022 et le 25 mars 2023.

Cette offre promotionnelle d’ASL Airlines inclut les bagages et une possibilité de retour ouvert jusqu’à une année.

ASL Airlines multiplie les promotions pour l’automne 2022

ASL Airlines a dévoilé, il y a quelques jours, son nouveau programme des vols entre la France et l’Algérie. Par ailleurs, pour permettre à ses clients de voyager conformément à ce nouveau calendrier, elle a mis en place plusieurs offres promotionnelles et bons plans.

Sont concernées par ces promotions, ses lignes au départ de Lyon, Lille, Paris et Annaba à destination de la capitale algérienne. En effet, elle propose à ses passagers de réserver un aller simple pour ses destinations à seulement 90 euros dans le cadre de l’offre basique. Et 120 euros selon le tarif Standard. Ces tarifs s’appliquent sur tous ses vols figurant dans le programme du mois de novembre 2022. Une opportunité à ne pas rater pour les personnes qui souhaitent voyager en cette période.