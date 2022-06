Vols Algérie – France : promotions chez ASL Airlines

Avec la cherté des billets constatée pour les vols à destination de l’Algérie, plusieurs familles algériennes se retrouvent à annuler leurs projets de voyage face à cette hausse des prix. Ces derniers temps, plusieurs compagnies aériennes étrangères ont renforcé leurs offres à destination du territoire national. Malgré cette concurrence, notamment sur le créneau France – Algérie, les prix ne baissent toujours pas.

Parmi les compagnies aériennes qui ont renforcé dernièrement leur programme des vols vers les aéroports algériens; figure ASL Airlines. En effet, suite aux autorisations qui lui sont accordées, ASL Airlines , a annoncé le 9 juin dernier, le renforcement de ses vols à destination de Paris, Mulhouse, Lille et Lyon.

Toutefois, ce transporteur aérien a fait part de ses nouvelles routes. Notamment celles qui relient les aéroports d’Annaba et de Bejaïa à Paris.

Les prix d’ASL Airlines pour les vols au départ Bejaia et Annaba vers Paris

Pour la saison estivale, ce transporteur aérien affiche des prix plus ou moins abordables. En effet, si on prend l’exemple des vols reliant Bejaia à Paris, ceux-ci sont commercialisé au prix de 175.50 euros l’aller simple. Ce tarif correspond à ceux affichés en date du 18 et 21 juillet 2022. Par ailleurs, ce prix peut enregistrer une légère augmentation pour toucher les 195 euros en date du 23 juillet prochain.

En ce qui concerne la liaison Annaba – Paris, celle-ci est commercialisée au prix de 145.50 euros. En effet, ce prix est applicable sur un aller simple en date du 20 juillet prochain. Cependant, à compter du premier vol du mois d’août prochain, les prix commenceront à augmenter pour toucher la barre des 200 euros. Par exemple, les billets pour ces destinations sont vendus 290.50 euros pour les réservations du 10 août 2022.

ASL Airlines lance une offre promotionnelle au départ d’Alger, Béjaïa et Annaba

Pour faire plaisir à ses clients qui souhaitent voyager en cet été, ASL Airlines vient d’annoncer une offre intéressante concernant son programme de l’été 2022. En effet, la nouvelle a été annoncée, aujourd’hui le 29 juin par son représentant commercial en Algérie, à savoir Soleil voyage.

Ainsi, ASL Airlines vous offre un aller – retour au départ de l’aéroport d’Alger vers ceux de Paris, Lyon, Lille et Mulhouse au prix de 31 000 Dinars Algériens. Cependant, pour profiter de cette offre, vous devez réserver votre aller pour le 3 et le 9 juillet et le retour pour le 10 septembre et 15 octobre 2022.

Vous pouvez également bénéficier d’un aller retour au même prix, soit 31000 dinars algériens, qui correspond à environ 200 euros; si vous réservez vos billets au départ de Béjaïa ou d’Annaba vers la capitale française, Paris. Et ce pour les dates correspondant à un aller le 3 et 9 juillet prochain et un retour prévu pour le 10 septembre et 15 octobre 2022.

Cependant, Soleil voyage précise dans son communiqué que cette offre est soumise à des conditions de disponibilités. Autrement dit, cette promotion prendra fin une fois tous les billets pour ces destinations; correspondant aux dates précédemment citées, seront vendus.