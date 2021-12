Vols Algérie – France : prix des billets pour le mois de janvier 2022

Depuis la réouverture partielle des frontières aériennes, on a remarqué que la cherté des prix est un problème omniprésent quant aux voyages depuis et vers l’Algérie, ce qui loin d’être le cas pour des pays voisins.

Raison pour laquelle plusieurs compagnies aériennes ont été pointé du doigt, notamment la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Les personnes souhaitant voyager après une longue période de confinement et de restrictions, ont fait le tour des sites pour ramasser une déception après une autre à cause d’un seul élément : des prix exorbitants partout.

Ce phénomène de cherté a même été dénoncé par la classe politique, déplorant ces prix qui empêchent les algériens établis à l’étranger de se rendre en Algérie, à moins qu’ils soient prêts à dépenser des centaines d’euros, et ce, même chez les compagnies dites low-cost.

Parmi les destinations préférées des algériens, où plus de 2 millions d’algériens résident : la France. Les vols vers et depuis l’Hexagone ont également été mentionnés dans cette polémique, où du low-cost vers la France se vendait à 1000 euros. Laissant ainsi, des poches remplies et des sièges d’avion vides.

Prix des billets vers la France en janvier 2022

Pour la ligne Algérie – France, les prix ont toujours été élevés, voici les prix pour le mois de janvier 2022 ( Alger – Paris ) :

Chez Air France, pour un billet aller simple, les prix vont osciller entre 33 700 DA pour les dates du 6, 12 et le 13 janvier 2022. Allant jusqu’à 65 000 durant les premiers jours de la nouvelle année. Pour les autres dates, il faudra compter à partir de 40 650 DA.

Chez Air Algérie, les billets ne semblent pas sortir de leur cherté habituelle, pour un billet aller simple le 17 janvier 2022, on compte à partir de 50 370 DA.

Chez ASL Airlines, on ne constate pas une grande différence que chez les autres compagnies. Les billets ( aller simple ) seront à partir de 199 euros pour le 6, 17, 23, 24, 30 et le 31 janvier. Ils seront plus chers, allant jusqu’à 229 euros pour les autres dates voire 339 euros pour le 8 janvier.