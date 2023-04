Vols Algérie – France : plusieurs annulations pour cause de grève

La mobilisation actuelle contre la réforme des retraites en France, incluant également les contrôleurs aériens, persiste à engendrer des perturbations majeures pour le trafic aérien. De ce fait, un grand nombre de vols au départ et à l’arrivée en France sont affectés.

Transavia, une filiale d’Air France-KLM opérant à partir de Paris-Orly, est parmi les compagnies aériennes les plus impactées par cette grève. Durant le mois d’avril, l’entreprise a été contrainte d’annuler près de 45 vols depuis la France, y compris 9 en direction de l’Algérie.

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a imposé à Transavia l’annulation de ces vols pour des motifs de sécurité. Un communiqué diffusé sur le site internet de Transavia précise que les perturbations se poursuivront du 30 avril au 3 mai 2023 inclus.

Algérie – France : détails des vols annulés par Transavia

Le 30 avril, Transavia a prévu l’annulation d’un seul vol en partance de Paris-Orly à destination d’Alger, à savoir le vol TO7270.

Le 1er mai, 6 autres vols entre la France et l’Algérie ont été annulés. Il s’agit du vol TO7071 entre Alger et Paris-Orly, des vols TO7250 et TO7251 entre Paris et Oran, des vols TO7308 et TO7309 entre Lyon et Alger, ainsi que du vol TO7270 entre Paris-Orly et Alger.

Le 2 mai, deux autres vols entre la France et l’Algérie, à savoir le vol TO7264 en partance de Paris-Orly à destination d’Alger et le vol TO7265 en partance d’Alger à destination de Paris, seront également annulés.

Transavia a informé ses passagers que ceux dont les vols ont été annulés recevront des informations par SMS et e-mail en cas de changement. La compagnie aérienne leur proposera une option de report ou un remboursement complet de leur voyage. La compagnie low cost a également averti que bien que le programme des autres vols Transavia soit maintenu, des retards ne sont pas à exclure.

Récapitulatif des vols annulés :

Le 30 avril :

Le vol TO7270 au départ de Paris-Orly à destination d’Alger.

Le 1er mai :

Le vol TO7071 au départ d’Alger à destination de Paris-Orly ;

Le vol TO7250 entre Paris et Oran et le vol TO7251 entre Oran et Paris-Orly ;

Les vols TO7308 au départ de Lyon à destination d’Alger, et le TO7309 au départ d’Alger à destination de Lyon ;

Le vol TO7270 entre Paris-Orly et Alger.

Le 2 mai :

Le vol TO7264 au départ de Paris-Orly à destination d’Alger ;

Le vol TO7265 au départ d’Alger à destination de Paris.

L’ensemble des vols annulés concernant la compagnie aérienne Transavia est disponible en cliquant ici.

Air Algérie : Perturbation des vols Algérie – France

Dans le même sillage, la compagnie algérienne aérienne a elle aussi communiqué sur d’eventuelles perturbation des vols. C’est via un communiqué publié sur sa page Facebook officielle qu’Air Algérie a prévenu les voyageurs de l’impact de cette gréve sur le programme des vols entre l’Algérie et la France.

Air Algérie a donc expliqué que c’est « suite au mouvement de gréve de la fonction publique en France prévu pour les journées du 01 et 02 mai 2023, les vols prévus ces jours en provenance et à destination de la France seront perturbés. Certains vols feront l’objet d’annulations ».

Neanmoins, la compagnie n’a pas donné plus de details quant aux vols qui subiront ces consequences et invite donc les voyageurs concercés a prendre contact avec la compagnie aerienne pour plus d’informations.