Vols Algérie – France : note importante d’ASL Airlines

L’été est la saison des grandes vacances, et les citoyens du monde en profitent pour voyager. Les Algériens ne sont pas une exception et le flux de voyageurs est en hausse considérable.

Si certains préfèrent voyager légers afin de profiter des tarifs de vols les plus attractifs, d’autres trouvent l’option bagage en soute nécessaire. C’est dans ce cadre que la compagnie aérienne ASL Airlines fait un rappel de ses différentes offres.

En effet, pour l’achat d’un billet dit « basic », le voyageur n’est autorisé à prendre qu’un seul bagage à main de 10 kg et un accessoire (sac à main ou pochette d’ordinateur). Il n’a donc pas le droit de dépasser ce poids, et encore moins à un bagage en soute.

Néanmoins, afin de répondre aux besoins et aux demandes des voyageurs, la compagnie aérienne propose d’autres alternatives. Des billets d’avion plus chers sont mis en vente, avec la possibilité d’un bagage plus lourd. A titre d’exemple, pour l’achat d’un billet « standard » ou « flex », un bagage de 23 kg est autorisé en plus du bagage à main de 10 kg et de l’accessoire.

Même si cela a l’air contraignant et très limité au premier abord, la différence de prix est visible et cette offre « basic » attire beaucoup de personnes dont le budget est limité, ou qui n’ont besoin que du strict minimum pour un court séjour.

ASL Airlines : offres promotionnelles pour les vols Lyon – Alger en août

Afin de profiter des meilleures offres du marché, il faut s’armer de patience et faire beaucoup de recherches. Les compagnies aériennes ne s’alignent pas sur les mêmes tarifs et la hausse de la demande n’a pas l’air d’impacter les prix.

Néanmoins, certaines compagnies prennent l’initiative de proposer des vols à des tarifs réduits afin de les rendre plus accessibles. C’est le cas de ASL Airlines qui affiche sur son site inter des allers simples depuis Lyon vers Alger à 100 euros pour les deux dernières semaines du mois d’août.

En comparant avec les prix appliqués sur le marché des transports aériens, cette offre reste assez avantageuse pour les voyageurs, surtout pendant la saison estivale.