Vols Algérie – France : le programme d’ASL Airlines pour septembre

Malgré la crise sanitaire et la fermeture partielle des frontières, neuf compagnies aériennes se disputent le marché des vols entre l’Algérie et six différents pays à travers le monde. Outre les vols commerciaux, des compagnies Françaises, notamment Air France et Asl Airlines, continuent d’assurer des vols de rapatriement au départ de l’Algérie à destination de la France.

C’est dans ce contexte que la compagnie Française ASL Airlines a annoncé son nouveau programme des vols spéciaux pour le mois de septembre. La compagnie aérienne compte donc, en dehors des vols commerciaux qu’elle assure entre l’Algérie et la France, effectuer également des vols en aller simple seulement (de rapatriement) depuis l’Algérie.

Asl Airlines dévoile ses vols spéciaux pour septembre

La compagnie aérienne Française a dévoilé hier, le 28 juillet 2021, son programme de vols spéciaux prévus pour le mois de septembre. Ces vols, en aller simple au départ de l’Algérie vers la France, concernent uniquement les citoyens français ou européens ainsi que les Algériens détenteurs d’un titre de séjour ou d’un visa D.

Le programme a été annoncé par l’Agence Soleil Voyages, unique représentant de la compagnie aérienne Asl Airlines en Algérie. Sur la page Facebook de l’agence, on peut lire que ces vols se feront au départ des aéroports d’Alger, Annaba et Bejaia à destination de ceux de Paris et de Lyon.

Le 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 et 30 septembre, s’effectueront les vols au départ d’Alger vers Paris Charles De Gaulle.

Le 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 et 30 septembre, la compagnie assurera des vols depuis Alger à destination de Lyon.

Le 4 septembre, Asl Airlines effectuera des vols depuis les deux aéroports de Béjaia et de Annaba vers l’aéroport de Paris. Il est à rappelé que la compagnie a déjà révélé son programme pour le mois d’aout.