Vols Algérie – France : le programme d’ASL Airlines pour juin 2022

En se rapprochant de la saison estivale, c’est tout le monde qui se précipite vers les différentes agences de voyage pour se procurer un billet lui permettant de regagner le territoire national. Une opportunité que les compagnies aériennes ne laissent pas passer inaperçue, en proposant des programmes de vols renforcés et des offres promotionnelles parmi les plus attrayantes.

Dans cette optique, le transporteur aérien français ASL Airlines prévoit de desservir plus de 60 vols en aller simple au cours de ce mois de juin au départ de l’Algérie vers la France. En effet, le représentant commercial de la compagnie ASL Airlines en Algérie, Soleil Voyages, vient de révéler, aujourd’hui mercredi 18 mai 2022, les vols prévus par la compagnie aérienne entre l’Algérie et la France au cours du mois de juin prochain.

Cela correspond au programme des allers simples reliant l’Algérie à la France, a indiqué le représentant commercial du transporteur aérien français qui se trouve en Algérie. Durant la crise sanitaire, ASL Airlines a poursuivi ses vols spéciaux sur la liaison entre l’Algérie et la France. Et depuis la réouverture partielle des frontières algériennes, elle a repris progressivement ses services entre la France et l’Algérie.

La compagnie aérienne ASL Airlines, à seulement quelques semaines avant le début de la saison estivale, a renforcé ses vols entre la France et l’Algérie de manière à satisfaire la forte demande de la population algérienne établie à l’étranger et désireuse de passer ses vacances sur le territoire algérien. Elle propose ainsi 18 liaisons par semaine depuis les aéroports de Paris-CDD, Lille et Lyon à destination de ceux d’Alger et d’Oran.

Par ailleurs, pour le mois de juin 2022, le transporteur aérien français ASL met en place des liaisons depuis les aéroports d’Alger et d’Oran à destination de Paris-CDG, Lyon, Lille et Mulhouse.

Le programme des vols chez ASL Airlines pour juin 2022

En tout et partout, ASL Airlines opérera 60 vols entre l’Algérie et la France au cours du mois de juin prochain, conformément au programme présenté par son représentant commercial en Algérie, Soleil Voyages.

ASL Airlines a fixé 28 liaisons aériennes entre Alger et Paris-CDG, et ce le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 juin 2022. De plus, au départ d’Alger, la compagnie française assurera la desserte de l’aéroport de Lyon grâce à 19 vols, à savoir le 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27 et 30 juin 2022.

Toujours selon ce même programme, ASL Airlines assurera également la desserte de Lille à partir d’Alger le 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 et 28 juin 2022 ainsi que de Mulhouse le 25 du même mois.

Outre tous ces vols en provenance d’Alger, ASL Airlines assurera également 4 liaisons au départ d’Oran vers Lille le 7, 14, 21 et 28 juin 2022, suivant la même source. Tous ces vols sont mis en vente auprès des diverses agences du représentant commercial de la compagnie aérienne ASL Airlines implantées à Alger et à Tizi-Ouzou.