Vols Algérie-France en février : les prix des billets ont-ils baissé ?

Avant la pandémie du Covid-19, les prix exorbitants des billets étaient pour le moins « boudés » par les voyageurs. Ce constat amer a été aggravé par la crise sanitaire, répandant cette cherté chez toutes les compagnies.

Les voyageurs en Algérie espéraient donc des changements en 2022 avec la création de nouvelles compagnies aériennes privées à l’horizon, de quoi installer une concurrence qui forcera la baisse des prix. Il n’y a pas eu de baisse généralement dans les prix des billets pour le mois de février 2022, notamment par rapport au mois précédent.

Chez ASL Airlines, les billets aller simple sont affichés à partir de 109 euros. En janvier, les billets étaient disponibles à partir de 199 euros. Chez Air France, il faudra compter à partir de 32 030 DA pour un billet aller simple. jusqu’à 79 530 DA. Alors qu’en janvier, ils étaient à partir de 33 700 DA allant jusqu’à 65 000 DA.

Quant à la compagnie aérienne nationale Air Algérie, les prix sont affichés à partir de 45 240 DA pour un billet aller simple le 1 février allant jusqu’à 50 370 DA. Alors qu’en janvier les billets étaient affichés à partir de 50 370 DA.

FlyWestaf Algeria, l’espoir du vrai low-cost

La nouvelle compagnie aérienne, FlyWestaf SPA est enfin inscrite au registre de commerce. Cette annonce allume un brin d’espoir chez les voyageurs, notamment car la compagnie affiche d’entrée ses ambitions de proposer des prix imbattables. Cette dernière espère lancer ses vols en avril 2022.

Elle deviendra donc « la première compagnie aérienne de transport de passagers et de marchandises à bas coût en Algérie ». Cette nouvelle met du baume au cœur des voyageurs et de la diaspora qui ne connaissent que le titre « low-cost » et non pas ses prix.