Vols Algérie – France : des prix record chez Transavia pour fin août

Il ne reste que quelques jours pour la fin de la saison estivale. La diaspora algérienne qui a choisi de passer ses vacances d’été sur le territoire national se prépare déjà à rejoindre l’autre bout de la méditerranée, notamment la France.

Par ailleurs, la première étape dans le processus de cette reprise, consiste à dénicher des billets à des prix intéressants qui rentrent dans le budget voyage du passager algérien. Face à la forte demande enregistrée depuis l’Algérie vers la France, les compagnies aériennes profitent de la situation pour afficher des prix parmi les plus onéreux.

Vols au départ d’Algérie fin été 2022 : des prix excessifs chez Transavia

Parmi ces transporteurs aériens, on retrouve Transavia. En effet, cette dernière, connue pour être une compagnie low cost et offre régulièrement des prix intéressants pour ses vols entre la France et l’Algérie, a décidé de faire autrement et d’augmenter ses tarifs pour la fin de l’actuel mois d’aout 2022.

C’est le cas notamment des vols au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à destination de Nantes et de Montpellier. En effet, sur son site de réservation, un billet d’avion reliant entre la capitale Alger et Montpellier dépasse les 480 euros pour un aller simple. C’est le cas des vols programmés pour le 27 et 30 août prochain. Dont le prix est fixé à hauteur de 590 euros.

Ce même constat ce fait également sur la ligne Alger – Nantes. Transavia, en affichant ces prix exorbitants, profite de la situation de la diaspora algérienne, qui tente, par tous les moyens, de dénicher des places à bas prix.

Qu’en est-il de la ligne Alger – Lyon ?

En ce qui concerne la ligne Alger – Lyon, uniquement deux vols sont disponibles pour ce qui reste du mois d’août. Par ailleurs, même avec un nombre limité de places disponibles. Les prix de Transavia reste assez chers pour un simple billet en classe économique.

Il faut savoir que les billets des vols au départ d’Alger vers Lyon. Programmés pour la fin du mois d’août 2022, sont affichés au prix dépassant les 500 euros. Notamment, 590 euros pour un aller simple, le 31 août 2022. Ainsi, les voyageurs algériens se retrouvent dans une situation délicate. Surtout pour les familles nombreuses ayant passé quelques jours en Algérie et souhaitent rejoindre la France, avant la prochaine rentrée scolaire.